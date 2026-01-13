Cari denge açık verdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından paylaşılan 2025 Kasım dönemi "Ödemeler Dengesi İstatistikleri", ekonomideki iyimser beklentileri gölgeledi.

Verilere göre, cari işlemler hesabı bu dönemde 3 milyar 996 milyon dolar açık kaydetti. Böylece, üst üste gelen fazla serisi sona ererek 5 aylık bir aradan sonra yeniden eksiye geçildi.

Cari 18,3, dış ticaret 62,6 milyar dolar açık verdi

Altın ve enerji kalemleri dışarıda bırakıldığında cari denge 2,1 milyar dolar fazla verse de, dış ticaretin genelindeki 6,3 milyar dolarlık dev açık tabloyu negatife çekmeye yetti.

YILLIK AÇIK 23 MİLYAR DOLARI AŞTI

Ekonominin genel gidişatını yansıtan yıllıklandırılmış verilere bakıldığında ise tablodaki "kara delik" daha net görülüyor. Kasım ayı itibarıyla 12 aylık birikimli cari açık yaklaşık 23,2 milyar dolar olarak hesaplandı.

Aynı süreçte ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı ise 68,4 milyar dolar seviyesine ulaştı. Hizmetler dengesi kaleminde, özellikle taşımacılık ve turizmden gelen 63,3 milyar dolarlık net girişler, dış ticaret açığını kapatmaya yetmedi.

REZERVLERDE 19 MİLYAR DOLARLIK ERİME

Cari açığın finansman tarafındaki veriler ise ekonomik kırılganlığı bir kez daha kanıtladı.

2025 yılı Kasım ayı yıllıklandırılmış cari açığın finansmanına krediler 30,1 milyar dolarla en büyük katkıyı verirken; net portföy yatırımları, ticari krediler ve mevduat kalemleri negatif yönde seyretti.

Cari denge beklentilerin üzerinde geldi!

En dikkat çekici veri ise Merkez Bankası'nın döviz rezervlerinde yaşandı. TCMB'nin döviz cinsinden net rezervlerinde 19,4 milyar dolarlık bir azalış kaydedildi.

Doğrudan yatırımlara bakıldığında ise net girişlerin 343 milyon dolarda kaldığı görüldü. Gayrimenkul tarafında ise milyonları yakından ilgilendiren bir veri olarak; yurt içi yerleşiklerin yurt dışında 201 milyon dolarlık mülk aldığı, yabancıların ise Türkiye'de 218 milyon dolarlık net alım yaptığı kayıtlara geçti.