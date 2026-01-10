Çalışma Bakanı duyurdu: 'Yaşlı Bakım Sigortası' geliyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye'de "Uzun Süreli Yaşlı Bakım Sigortası"nın kurulması için çalışmaların sürdürüldüğünü duyurdu.

Uluslararası Çalışma Teşkilatı’nın (ILO) sosyal koruma ilkeleri çerçevesinde planlanan bu adımın, özellikle ev hizmetlerinde çalışan emekçileri ve bakıma muhtaç yaşlıları ilgilendirdiği belirtildi.

EV İŞÇİLERİ HAKLARDAN MAHRUM BIRAKILDI

Bakan Işıkhan, Antalya'da düzenlenen çalıştayda ev hizmetlerinde çalışanların mevcut yasal statüsündeki çarpıklıklara değindi. Temizlikten çocuk bakımına kadar geniş bir alanda ter döken milyonların 4857 sayılı İş Kanunu kapsamı dışında tutulduğunu kabul eden Işıkhan, bu durumun yarattığı hak kayıplarını şu sözlerle ifade etti:

"Ev hizmetlerinde çalışanlar İş Kanunu kaynaklı kıdem ve ihbar tazminatı, yıllık izin, iş güvencesi gibi haklardan yararlanılamamaktadır. İş ilişkisi İş Kanunu'na değil, Borçlar Kanunu'ndaki hizmet sözleşmesine dayanmaktadır."

Aynı şekilde ev işçilerinin İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun da dışında olduğunu belirten Işıkhan, koruma kalkanının sadece Borçlar Kanunu’ndaki genel hükümlerle sınırlı kaldığını dile getirdi.

BAKIM SİGORTASI İÇİN HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR

Sosyal hizmet uzmanı geçmişine atıfta bulunan Bakan Işıkhan, bakım alanında profesyonel kadro ihtiyacının arttığını vurguladı. ILO’nun dört temel ayağından biri olan "Bakım Sigortası" modelinin Türkiye'de hayata geçirilmesi için yoğun bir mesai harcandığını belirten Işıkhan, evde bakım işlerinin örgütlenme ve sendikacılık açısından da kritik bir alan olduğunu savundu.

KOLAY İŞVERENLİK VE VERGİ MUAFİYETİ

Ev hizmetlerinde kayıt dışılığı önlemek amacıyla hayata geçirilen "Kolay İşverenlik" uygulamasının önemli olduğunu ifade eden Bakan Işıkhan, ayda 10 gün ve üzeri sigortalı çalıştıranların e-Devlet üzerinden sisteme dahil olabildiğini hatırlattı.

Ayrıca, bu kapsamda çalışan emekçilerin ücretlerinin gelir vergisinden istisna tutulmasının bir avantaj olduğunu kaydeden Işıkhan, kadın istihdamını artıracak yeni programlar üzerinde çalıştıklarını söyledi.