Borsa günü değer kazanarak kapattı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 69,26 puan artarak 11.220,17 puana yükseldi. Günlük toplam işlem hacmi 114,8 milyar lira oldu.

Sektör bazında bankacılık endeksi yüzde 0,23 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 1,44 geriledi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,20 ile tekstil-deri olurken, en çok kaybettiren sektör yüzde 4,88 düşüşle sigorta oldu.

Küresel piyasalarda yılbaşı tatili öncesi işlem hacmi düşük seyrederken, yatırımcıların odağında ABD Merkez Bankası’nın (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanakları yer aldı. BIST 100 endeksi ise küresel piyasalardaki temkinli havaya rağmen günü pozitif seyirle tamamladı.

Yurt içinde açıklanan verilere göre, Türkiye’de işsizlik oranı kasım ayında bir önceki aya kıyasla 0,1 puan artarak yüzde 8,6 olarak gerçekleşti.

Analistler, yarın yurt içinde dış ticaret dengesi ve Hizmet Üretici Fiyat Endeksi’nin, yurt dışında ise Çin’de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri ile ABD’de haftalık işsizlik maaşı başvurularının izleneceğini belirtti.

Almanya ve Japonya’da piyasaların yılbaşı tatili nedeniyle kapalı olacağını, İngiltere’de ise işlemlerin erken kapanacağını kaydeden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.400 ve 11.500 puanın direnç, 11.100 ve 11.000 puanın ise destek seviyeleri olduğunu ifade etti.