TÜİK 'halk yoksul değil' dedi veriyi açıkladı: 3 kişiden biri et yiyemiyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılına ilişkin Yoksulluk ve Yaşam Koşulları İstatistiklerini yayımladı.

2024 yılı gelirlerini referans alan araştırmaya göre, toplumun genel gelir düzeyinin altında kalanları ifade eden göreli yoksulluk oranı, bir önceki yıla kıyasla 0,6 puanlık düşüşle yüzde 13,0 seviyesine geriledi. Ancak bu düşüşe rağmen, sosyal dışlanma ve maddi yoksunluk verileri halkın büyük bir kesiminin en temel ihtiyaçlara erişmekte zorlandığını ortaya koydu.

Halkın yarısı bir haftalık tatilin hayalini bile kuramıyor, her üç kişiden biri ise tabağına et ve balık koyamıyor.

MİLYONLARCA ÇOCUK SOSYAL DIŞLANMA PENÇESİNDE

Resmi verilere göre, toplumun yüzde 27,9'u yoksulluk veya sosyal dışlanma riski altında yaşıyor. Bu risk, yaş gruplarına göre incelendiğinde geleceğe dair kaygı verici bir tabloyu gözler önüne seriyor.

0-17 yaş grubundaki çocuk ve gençlerin yüzde 36,8'i bu riskle karşı karşıya kalırken, 18-64 yaş grubunda bu oran yüzde 25,1 olarak kaydedildi.

65 ve üstü yaştaki emeklilerde ise risk oranı yüzde 22,8 olarak tahmin edildi.

SOFRADAN ET, EVLERDEN HUZUR EKSİLDİ

Halkın yaşam standartlarını belirleyen "maddi ve sosyal yoksunluk" göstergeleri, ekonomik darboğazın boyutlarını sergiliyor. Araştırmaya katılanların beyanlarına göre;

Tüketicilerin yüzde 50,5’i evden uzakta bir haftalık tatil masrafını karşılayamıyor.

Toplumun yüzde 35,1’i iki günde bir et, tavuk ya da balık içeren yemek masrafını karşılayacak güce sahip değil.

BES: Memur ailesinin açlık sınırı 39 bin lirayı aştı, yoksulluk sınırı 97 bin liraya dayandı

Milyonlarca kişi için eskimiş mobilyaları yenilemek hayal oldu; bu oran yüzde 58,0 olarak belirlendi.

Beklenmedik bir harcama ile karşılaşanların yüzde 25,1'i bu maliyeti karşılayamayacağını ifade etti.

BORÇ YÜKÜ VE BARINMA KRİZİ DERİNLEŞİYOR

Halkın konut ve borçlanma durumu, barınma krizinin sürdüğünü kanıtladı. Nüfusun yüzde 28,8’i sızdıran çatı, nemli duvarlar ve çürümüş pencere çerçeveleri gibi sorunlarla baş etmeye çalışıyor.

Konutunda izolasyon eksikliği nedeniyle ısınma sorunu yaşayanların oranı ise yüzde 27,9 oldu. Öte yandan, konut masrafları dışında borç veya taksit ödemesi olanların oranı yüzde 56,4 olarak açıklandı. Bu borçların, ücretli çalışanların ve dar gelirlilerin yüzde 13,7’sine "çok ağır yük" getirdiği saptandı.

EĞİTİM DÜZEYİ YOKSULLUKLA DOĞRUDAN İLİŞKİLİ

Eğitim durumuna göre yoksulluk oranları incelendiğinde, eğitim seviyesi düştükçe yoksulluk riskinin arttığı görüldü. Bir okul bitirmeyenlerin yüzde 23,8'i yoksulluk sınırının altında kalırken, bu oran lise altı eğitimlilerde yüzde 13,0, lise mezunlarında yüzde 7,5 oldu.

Yükseköğretim mezunları ise yüzde 2,5 ile yoksulluğun en az görüldüğü grup olarak kayıtlara geçti. Ayrıca çekirdek aileden oluşan hanehalklarında yoksulluk oranı yüzde 12,9 olarak belirlendi.