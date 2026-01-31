Borsa coştu, bu üç hisse çok kazandırdı

Yayınlanma:
Borsa İstanbul haftayı zirvede tamamlarken, en çok kazandıran hisseleri belli oldu.

BIST 100 endeksi, haftalık bazda yüzde 6,51 değer kazanarak 13.838,29 puanla kapanış yaptı. Hafta içinde 13.906,51 puana kadar tırmanan endekste asıl çarpıcı gelişme sektörel ayrışmada yaşandı.

Bankacılık ve finans kurumlarını kapsayan mali endeks yüzde 10,54 yükselerek adeta şov yaparken; üretimin kalbi olan sanayi endeksi yüzde 4,74, teknoloji endeksi ise yalnızca yüzde 0,70 artış gösterebildi.

HAFTANIN 'EN ÇOK' KAZANDIRANLARI

2023/03/15/borsa3.jpg

Borsa İstanbul'da hisseler arasında bu hafta zirve yarışı holdingler ve bankalar arasında geçti:

KİLER HOLDİNG: Haftanın şampiyonu yüzde 33,79’luk devasa primle Kiler Holding oldu.

AKBANK: Bankacılık endeksindeki yükselişin öncülerinden olan Akbank, yüzde 17,88 değer kazandı.

ENKA İNŞAAT: Haftanın en çok kazandıran üçüncü hissesi ise yüzde 16,35 ile Enka İnşaat oldu.

KAYBETTİRENLERDE 'PASİFİK' VE SAĞLIK ETKİSİ

Borsadaki genel yükseliş trendine rağmen bazı hisseler yatırımcısını üzdü. En sert düşüş yüzde 11,53 ile Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri’nde yaşandı. Onu, Pasifik Eurasia Lojistik yüzde 6,66 ve Pasifik Donanım Yazılım yüzde 6,40’lık kayıplarla takip etti.

PİYASANIN EN DEĞERLİSİ

2023/03/15/borsa5.jpg

Borsa İstanbul’un toplam piyasa değeri üzerinden bakıldığında Türkiye’nin en değerli şirketleri sıralaması da güncellendi.

Listenin zirvesinde 1 trilyon 382 milyar lirayı aşan değeriyle ASELSAN yer alırken, onu 677 milyar lira ile Garanti BBVA ve 587 milyar lira ile Enka İnşaat izledi.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

