BİM banka kuruyor! İşte detaylar

Perakende sektörünün dev ismi BİM Birleşik Mağazalar AŞ, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı bildirimle ekonomi gündemine bomba gibi düştü. Şirket, bankacılık sektörüne girmeye hazırlanıyor.

DİJİTALDEN VAZGEÇİLDİ, ROTA 'GELENEKSEL'E ÇEVRİLDİ

BİM yönetimi, 3 Ekim 2024 tarihinde "dijital katılım bankası" kurma fikrini tartışmaya açmıştı. Ancak yapılan fizibilite çalışmaları sonucunda plan değişti. Şirket, hizmet çeşitliliğinin daha geniş olması nedeniyle "dijital banka" yerine, dijital kanallar üzerinden kurgulanacak bir "geleneksel katılım bankası" kurmanın daha avantajlı olduğuna kanaat getirdi.

İŞTE KAP'A YAPILAN O AÇIKLAMA

Şirketin finansal alandaki stratejisini değiştiren ve bugün resmiyete dökülen karar, KAP açıklamasında şu ifadelerle duyuruldu:

"Bu doğrultuda şirketimizin perakende sektöründeki güçlü konumunu kullanarak müşterilerimizin finansal ihtiyaçlarına yenilikçi çözümler sunabilmesi amacıyla 23 Aralık'ta Yönetim Kurulumuz, Bankaların İzne Tabi İşlemleri ile Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmelik hükümleri başta olmak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında, şirketimiz çoğunluk payına sahip olacak şekilde bağlı ortaklıklarımızla kurulması planlanan katılım bankası için BDDK'ye kuruluş izni başvurusunda bulunulmasına karar vermiştir."

BDDK'YA RESMİ BAŞVURU BUGÜN

Kararın ardından BİM, kuruluş izni almak için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na (BDDK) bugün resmi başvuruda bulunacağını bildirdi. Market devinin bankacılık serüvenine ilişkin gelişmelerin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.