Motorinden sonra benzin zammı yolda!

Petrol piyasasındaki istikrarsızlık ve döviz kurunda yaşanan yukarı yönlü hareketler, akaryakıt etiketlerine zam olarak yansımaya devam ediyor. Mal ve gıda sevkiyatları nedeni ile akaryakıta gelen zamlar her kalemde fiyatların daha da zamlanmasına da neden oluyor.

DAHA YENİ MOTORİNE ZAM GELMİŞTİ

Motorin fiyatlarına 21 Ocak Çarşamba günü litre başına 1 Türk Lirası zam gelmişti.

Motorin zamdan sonra ne kadar oldu?

ZAM YAĞMURU SON SÜRAT DEVAM

Benzinin litresine 16 Ocak gece yarısı 1 lira 70 kuruş zam gelmişti. Benzin zammından birkaç gün sonra motorine gelen zammın ardından sıra yine benzine geldi. NTV'nin haberine göre benzine salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 1,11 kuruş zam gelecek.

Bu zam doğrudan pompa satış fiyatlarına da yansıyacak.