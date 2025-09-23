Benzin ve motorine zam geldi mi?

Benzin ve motorine zam geldi mi?
Yayınlanma:
Akaryakıtta güncel tabela araştırılıyor. Zam ya da indirim var mı? İşte güncel akaryakıt fiyatları...

Türkiye genelinde benzin, motorin ve LPG fiyatları, özellikle döviz kurundaki dalgalanmalar, küresel petrol piyasasındaki değişimler ve vergi düzenlemeleri gibi unsurlardan etkilendiği için araç sahipleri tarafından yakından izleniyor. Bu etkenler, pompa tabelalarındaki rakamların şekillenmesinde belirleyici rol oynuyor.

23 Eylül Salı günü itibarıyla büyük şehirlerde benzin ve motorin fiyatlarında dikkat çekici bir zam ya da indirim söz konusu değil; fiyatlar beklenen zam gelmeyince sabit kaldı.

Gazeteci Olcay Aydilek'in duyurduğuna göre uluslararası piyasalarda Brent petrol fiyatlarının biraz daha yükselmesi halinde benzine cumartesi gününden geçerli olmak üzere yaklaşık 1 TL zam bekleniyordu.

2021/10/26/benzin.jpg

Ancak beklenen zam gelmedi, gözler ise petrol fiyatlarında.

EN SON 4 EYLÜL'DE ZAM GELMİŞTİ

Akaryakıtta en son 4 Eylül'de motorinin litre fiyatına 2 lira 5 kuruş zam yapılmıştı.

Kritik gün! Dolar ne kadar oldu?Kritik gün! Dolar ne kadar oldu?

İstanbul’da ortalama 52 lira 21 kuruş seviyesinde olan motorinin litresi, zam sonrası 54 lira 25 kuruşa çıkmıştı.

Motorine gelen zamdan önce 27 Ağustos'ta benzine 1,21 TL zam gelmişti.

23 Eylül 2025 itibarıyla benzin, motorin ve LPG fiyatları şu şekilde:

Yılın düğünü geliyor: 10 milyon doları gözden çıkardılar!Yılın düğünü geliyor: 10 milyon doları gözden çıkardılar!

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

2022/03/04/benzin.jpg

Avrupa Yakası:

Benzin: 52,84 TL

Motorin: 54,25 TL

LPG: 26,51 TL

Anadolu Yakası:

Benzin: 52,69 TL

Motorin: 54,13 TL

LPG: 25,88 TL

Ankara Akaryakıt Fiyatları

Benzin: 53,63 TL

Motorin: 55,19 TL

LPG: 26,40 TL

İzmir Akaryakıt Fiyatları

Benzin: 53,95 TL

Motorin: 55,53 TL

LPG: 26,33 TL

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

İstanbul'un 24 ilçesi dikkat: 8 saatlik elektrik kesintileri geliyor
Türk futbolundan bir Ali Koç geçti
Ali Koç'un Fenerbahçe'deki bilinmeyen icraatları
Trump'ın açıklaması ülkeyi kırmızı alarma geçirdi: Siviller askeri eğitime başladı
Marmaris bitti, sıra orada! Şimdi de 8 bin kişilik ‘kasaba’ kuruyor
Galatasaray İlkin Aydın kararını resmen açıkladı: Tamam mı devam mı?
Galatasaray İlkin Aydın kararını resmen açıkladı: Tamam mı devam mı?
Kartlar yeniden dağıtılıyor: Orta sınıf hatchback otomobillerde en ucuz 10 model
Dünyanın en büyüklerinden biri olacak: Mega havalimanı Dubai’ye rakip geliyor!
Dünyanın en büyüklerinden biri olacak: Mega havalimanı Dubai’ye rakip geliyor!
Kırmızı alarm! Felaketi yaşayan Karadeniz'e bir uyarı daha: Daha beterine hazır olun
İkinci asgari ücret için tek şart gerekiyor!
İkinci asgari ücret için tek şart gerekiyor!
Emekli maaşında yaşanacak kaybı açıkladı: Özgür Erdursun umut dolu soruya acı yanıt verdi
Ekonomi
Ciner Türkiye’den toptan çekiliyor!
Ciner Türkiye’den toptan çekiliyor!
Kurda ivme yukarı döndü!
Kurda ivme yukarı döndü!
Almayan bin pişman! Altın öyle bir yükseldi ki rekorların rekorunu kırdı!
Altın öyle bir yükseldi ki rekorların rekorunu kırdı!