Ekonomi yönetiminin aldığı kararlar kapsamında bankacılık sektörünün mali tablolarına ilişkin önemli bir karar alındı. BDDK, 18 Aralık 2025 tarihli Kurul toplantısında alınan 11340 sayılı kararı kamuoyuyla paylaştı.

Buna göre, 2024'ün başında alınan karar yürürlükten kaldırılarak, finansal kuruluşlar için "enflasyon muhasebesi" defteri kapatıldı.

BANKALAR VE FİNANS ŞİRKETLERİ KAPSAM DIŞI

Resmi Gazete'de veya Kurumun internet sitesinde duyurulan karara göre, sadece bankalar değil; finansal kiralama, faktoring, finansman, tasarruf finansman ve varlık yönetim şirketleri de bu kapsama alındı. Bu kurumlar mali tablolarını hazırlarken enflasyon düzeltmesi yapmayacak.

Kararda şu ifadelere yer verildi: "11.01.2024 tarihli ve 10825 sayılı Kurul Kararının yürürlükten kaldırılmasına ve bankalar ile finansal kiralama, faktoring, finansman, tasarruf finansman ve varlık yönetim şirketleri tarafından enflasyon muhasebesi uygulanmamasına karar verilmiştir."

BU KARAR NE ANLAMA GELİYOR?

Enflasyon muhasebesi, şirketlerin mali tablolarının yüksek enflasyon ortamında eriyen sermayelerini ve gerçek karlarını göstermesi açısından kritik önem taşıyordu.

Bu uygulamanın yapılmaması şu sonuçları doğuracak: