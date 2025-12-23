BDDK'dan bankalar kararı: Enflasyon muhasebesi iptal edildi

BDDK'dan bankalar kararı: Enflasyon muhasebesi iptal edildi
Yayınlanma:
Son dakika gelişmesi... Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), finans sektörünü doğrudan etkileyecek kritik bir karara imza attı. Bankaların ve finans kuruluşlarının bilançolarını enflasyona göre düzeltmesini sağlayan uygulama rafa kaldırıldı.

Ekonomi yönetiminin aldığı kararlar kapsamında bankacılık sektörünün mali tablolarına ilişkin önemli bir karar alındı. BDDK, 18 Aralık 2025 tarihli Kurul toplantısında alınan 11340 sayılı kararı kamuoyuyla paylaştı.

Meclis'ten 'Vergi Torbası' geçiyor: Vatandaşa ceza yağmuru, galericilere harç kıyağı!Meclis'ten 'Vergi Torbası' geçiyor: Vatandaşa ceza yağmuru, galericilere harç kıyağı!

Buna göre, 2024'ün başında alınan karar yürürlükten kaldırılarak, finansal kuruluşlar için "enflasyon muhasebesi" defteri kapatıldı.

BANKALAR VE FİNANS ŞİRKETLERİ KAPSAM DIŞI

2021/11/19/merkez-bankasi-para.jpg

Resmi Gazete'de veya Kurumun internet sitesinde duyurulan karara göre, sadece bankalar değil; finansal kiralama, faktoring, finansman, tasarruf finansman ve varlık yönetim şirketleri de bu kapsama alındı. Bu kurumlar mali tablolarını hazırlarken enflasyon düzeltmesi yapmayacak.

BDDK'dan tasarruf şirketlerine 'acil' likidite ayarı!BDDK'dan tasarruf şirketlerine 'acil' likidite ayarı!

Kararda şu ifadelere yer verildi: "11.01.2024 tarihli ve 10825 sayılı Kurul Kararının yürürlükten kaldırılmasına ve bankalar ile finansal kiralama, faktoring, finansman, tasarruf finansman ve varlık yönetim şirketleri tarafından enflasyon muhasebesi uygulanmamasına karar verilmiştir."

BU KARAR NE ANLAMA GELİYOR?

2021/12/30/bddk.jpg

Enflasyon muhasebesi, şirketlerin mali tablolarının yüksek enflasyon ortamında eriyen sermayelerini ve gerçek karlarını göstermesi açısından kritik önem taşıyordu.

Bu uygulamanın yapılmaması şu sonuçları doğuracak:

  • Daha Yüksek Vergi: Bankalar, enflasyon düzeltmesi yapamayacağı için kağıt üzerinde karları daha yüksek görünecek. Bu durum, ödenecek Kurumlar Vergisi'nin artması anlamına geliyor. Hazine'nin vergi geliri artarken, bankaların net kârı baskılanacak.

  • Kar Dağıtımı: Bankaların dağıtılabilir kâr rakamları nominal (görünür) kar üzerinden hesaplanmaya devam edecek.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Türkiye'ye vizeyi kaldırdı
Türkiye'ye vizeyi kaldırdı
SGK uzmanı yüksek emekli promosyonu almanın yollarını açıkladı
SGK uzmanı yüksek emekli promosyonu almanın yollarını açıkladı
Şekeri unutun! Bir sonraki kahvenize zeytinyağı eklemeye hazır mısınız?
Son Dakika | Köprü ve otoyollara yeni yıl zammı duyuruldu
Dünyanın en uzunu: Bu uçuş tam 29 saat sürdü!
Dünyanın en uzunu: Bu uçuş tam 29 saat sürdü!
102 yaşındaki askerin en büyük hayali emekli olmak
Türk giyim markası satıldı: Yüzlerce mağazası var
Türk giyim markası satıldı: Yüzlerce mağazası var
Uzman jandarmaların hakları ne zaman teslim edilecek?
Otomobillerde yuvarlak direksiyon tarihe karışıyor!
Otomobillerde yuvarlak direksiyon tarihe karışıyor!
Kanun teklifi Meclis'te: Milyonlarca kamu çalışanı ve emekliyi ilgilendiriyor
Kanun teklifi Meclis'te: Milyonlarca kamu çalışanı ve emekliyi ilgilendiriyor
Ekonomi
ABD'nin kritik verisi ters köşe yaptı: Gözler altında
ABD'nin kritik verisi ters köşe yaptı: Gözler altında
Yeniden Refah'tan köprü ve otoyol geçiş ücretlerine zamma tepki
Yeniden Refah'tan köprü ve otoyol geçiş ücretlerine zamma tepki
Bakır fiyatları rekor kırdı: 12 bin doları aştı geçti!
Bakır fiyatları rekor kırdı: 12 bin doları aştı geçti!