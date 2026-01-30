Bankalar 2025'te rekor kar etti!

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), sektörün 2025 yılına ait mali karnesini açıkladı.

Verilere göre, ekonomik zorlukların yaşandığı bir yılda bankalar karlılıklarını korumayı ve artırmayı başardı.

KAR BÜYÜK: 940 MİLYAR TL!

Sektörün yıllık bilançosu, paranın adresteki yerini değiştirdiğini gösteriyor:

Yıllık Net Kar: 2025 yılının tamamında bankaların toplam net kârı 940 milyar 183 milyon TL olarak gerçekleşti.

Artış Oranı: Bir önceki yıl 842,8 milyar TL olan kâr, yüzde 12’ye yakın bir yükseliş sergiledi.

Sadece Aralık ayında bankalar 97,3 milyar TL net kâr elde etti. Kasım ayında bu rakam 91,2 milyar TL seviyesindeydi.

TAKİBE DÜŞÜŞ HIZLANDI

Bankalar cephesine işler iyi giderken, milyonlarca borçlu için durum tam tersine döndü. Kredi borcu olan yurttaşın ve işletmelerin durumu ağırlaştı. Kredilerin takibe dönüşüm oranı, yani borcunu zamanında ödeyemeyenlerin oranı yükselişini sürdürdü:

Takip Oranı: Kasım ayında %2,43 olan takibe dönüşüm oranı, Aralık sonu itibarıyla %2,47’ye çıktı.

Kredi Hacmi: Toplam kredi hacmi 23 trilyon 128 milyar TL’ye ulaştı.

Mevduat: Mevduat hacmi de artarak 27 trilyon 226 milyar TL seviyesine yükseldi.

SERMAYE VE ÖZKAYNAKLAR GÜÇLENDİ

Bankalar, elde ettikleri bu dev karlarla özkaynaklarını da tahkim etti.

Sektörün toplam özkaynakları 4 trilyon 155,6 milyar TL’ye yükselirken, sermaye yeterliliği standart oranı da %19,20’den %19,69’a çıktı.