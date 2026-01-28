Banka banka açıklandı: 750 bin liranın getirisi belli oldu

Banka banka açıklandı: 750 bin liranın getirisi belli oldu
Yayınlanma:
Bankaların mevduat faizleri, yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Bazı bankalar faiz oranlarını yüzde 52’ye kadar yükseltirken, tasarruf sahipleri yeni oranları yakından takip ediyor. Peki, 28 Ocak 2026 itibarıyla mevduat faizlerinde güncel durum nasıl?

Bankaların mevduat faizleri tekrar yatırımcıların gündeminde. Bazı bankalarda oranlar yüzde 52’ye kadar çıkarken, tasarruf sahipleri yeni faizleri yakından takip ediyor.

Bankaların güncel faiz oranları yatırımcılar tarafından yakından takip edilirken, hangi bankanın en yüksek mevduat faizini sunduğu ve 750 bin TL’nin aylık getirisinin ne kadar olduğu merak ediliyor.

750 BİN TL'NİN AYLIK FAİZ GETİRİSİ NE KADAR?

Ziraat Bankası

Faiz Oranı: Yüzde 31,00
Net Kazanç: 16.816,44 TL
Vade Sonu Tutar: 766.816,44 TL

enpara.com

Faiz Oranı: Yüzde 31,00
Net Kazanç: 16.816,44 TL
Vade Sonu Tutar: 766.816,44 TL

ICBC

Faiz Oranı: Yüzde 33,50
Net Kazanç: 18.172,61 TL
Vade Sonu Tutar: 768.172,61 TL

FATF'tan para aklama ve terör finansmana yeni önlemler

Türkiye İş Bankası

Faiz Oranı: Yüzde 37,00
Net Kazanç: 20.071,24 TL
Vade Sonu Tutar: 770.071,24 TL

Halkbank

Faiz Oranı: Yüzde 37,00
Net Kazanç: 20.071,23 TL
Vade Sonu Tutar: 770.071,23 TL

Ek hesaptan para çekmeye sınır geliyor! Kredili Mevduat Hesaplarına düzenleme masada!Ek hesaptan para çekmeye sınır geliyor! Kredili Mevduat Hesaplarına düzenleme masada!

Odea (Yeni Vadeli Mevduat)

Faiz Oranı: Yüzde 37,50
Net Kazanç: 20.342,46 TL
Vade Sonu Tutar: 770.342,46 TL

TurkishBank

Faiz Oranı: Yüzde 52,00
Net Kazanç: 28.208,22 TL
Vade Sonu Tutar: 778.208,22 TL

Garanti BBVA

Faiz Oranı: Yüzde 39,00
Net Kazanç: 21.156,17 TL
Vade Sonu Tutar: 771.156,17 TL

Akbank

Faiz Oranı: Yüzde 40,00
Net Kazanç: 21.698,63 TL
Vade Sonu Tutar: 771.698,63 TL

DenizBank

Faiz Oranı: Yüzde 40,00
Net Kazanç: 21.698,63 TL
Vade Sonu Tutar: 771.698,63 TL

TCMB'den sıkı para politikası duruşunu destekleyici yeni adımlar

Şekerbank

Faiz Oranı: Yüzde 40,00
Net Kazanç: 21.698,63 TL
Vade Sonu Tutar: 771.698,63 TL

N Kolay

Faiz Oranı: Yüzde 40,00
Net Kazanç: 22.356,16 TL
Vade Sonu Tutar: 772.356,16 TL

ING

Faiz Oranı: Yüzde 41,00
Net Kazanç: 22.241,09 TL
Vade Sonu Tutar: 772.241,09 TL

QNB

Faiz Oranı: Yüzde 42,25
Net Kazanç: 22.919,18 TL
Vade Sonu Tutar: 772.919,18 TL

GetirFinans

Faiz Oranı: Yüzde 42,00
Net Kazanç: 22.783,56 TL
Vade Sonu Tutar: 772.783,56 TL

TEB

Faiz Oranı: Yüzde 43,00
Net Kazanç: 23.326,03 TL
Vade Sonu Tutar: 773.326,03 TL

Fibabanka

Faiz Oranı: Yüzde 43,00
Net Kazanç: 23.326,03 TL
Vade Sonu Tutar: 773.326,03 TL

Yapı Kredi

Faiz Oranı: Yüzde 43,00
Net Kazanç: 23.326,03 TL
Vade Sonu Tutar: 773.326,03 TL

HSBC

Faiz Oranı: Yüzde 43,50
Net Kazanç: 23.597,26 TL
Vade Sonu Tutar: 773.597,26 TL

MEVDUAT FAİZİ NEDİR?

Mevduat faizi, bankalara yatırılan paranın belirli bir süre sonunda sağladığı kazançtır. Yani, bir banka hesabına para yatırdığınızda, bankanın size ödediği getiri oranına mevduat faizi denir. Bu faiz, yatırımcının risk almasına gerek kalmadan güvenli bir gelir elde etmesini sağlar.

MEVDUAT FAİZİ TÜRLERİ

Vadeli Mevduat Faizi: Belirli bir süre için yatırılan paraya uygulanan faizdir. Vade sonunda anapara ve faiz birlikte geri ödenir.

Vadesiz Mevduat Faizi: Para her an çekilebilir, fakat faizi genellikle çok düşüktür.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

İstanbul’un en ünlü yalısı icrada satışa çıktı: Altında kayıkhanesi bile var
İstanbul’un en ünlü yalısı icrada satışa çıktı: Altında kayıkhanesi bile var
Paket paket vatandaşa bedava dağıtıldı: Almak için sıraya girdiler
Paket paket vatandaşa bedava dağıtıldı: Almak için sıraya girdiler
Elon Musk 50 milyar dolar toplamak için harekete geçti
Elon Musk 50 milyar dolar toplamak için harekete geçti
Yasa değişiyor! MASAK saniyeler içinde banka hesaplarını dondurabilecek
Ünlü ekonomist uyardı:
Yeni düzenlemeyle bankadaki paranız tehlikede
Filenin Sultanları'na müjdeyi federasyon verdi
Filenin Sultanları'na müjdeyi federasyon verdi
Ufuktaki lapa lapa kar adım adım yaklaştı! Meteoroloji 12 ili kar, fırtına ve yağmura karşı uyardı
Lojistik devi 30 bin çalışanla yollarını ayıracak
Google’ın 'Mikrodalga' mülakat sorusu sosyal medyada gündemde
Google’ın 'Mikrodalga' mülakat sorusu sosyal medyada gündemde
En düşük maaş 57 bin lira oldu: Üstüne bayram ikramiyesi de eklendi
En düşük maaş 57 bin lira oldu: Üstüne bayram ikramiyesi de eklendi
8 bin liradan 3 bin 500 liraya düştü: Kasa kasa aldılar
8 bin liradan 3 bin 500 liraya düştü: Kasa kasa aldılar
Ekonomi
Altında 7 bin 100 dolar tahmini! Tarih de verdi
Altında 7 bin 100 dolar tahmini! Tarih de verdi
Sanayici sert çıktı: Artık pranga haline geldi
Sanayici sert çıktı: Artık pranga haline geldi
Emekli olunca alınacak zamlı maaş ne kadar? Hesaplama uygulaması erişime açıldı
Emekli olunca alınacak zamlı maaş ne kadar? Hesaplama uygulaması erişime açıldı