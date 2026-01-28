Bankaların mevduat faizleri tekrar yatırımcıların gündeminde. Bazı bankalarda oranlar yüzde 52’ye kadar çıkarken, tasarruf sahipleri yeni faizleri yakından takip ediyor.

Bankaların güncel faiz oranları yatırımcılar tarafından yakından takip edilirken, hangi bankanın en yüksek mevduat faizini sunduğu ve 750 bin TL’nin aylık getirisinin ne kadar olduğu merak ediliyor.

750 BİN TL'NİN AYLIK FAİZ GETİRİSİ NE KADAR?

Ziraat Bankası

Faiz Oranı: Yüzde 31,00

Net Kazanç: 16.816,44 TL

Vade Sonu Tutar: 766.816,44 TL

enpara.com

Faiz Oranı: Yüzde 31,00

Net Kazanç: 16.816,44 TL

Vade Sonu Tutar: 766.816,44 TL

ICBC

Faiz Oranı: Yüzde 33,50

Net Kazanç: 18.172,61 TL

Vade Sonu Tutar: 768.172,61 TL

Türkiye İş Bankası

Faiz Oranı: Yüzde 37,00

Net Kazanç: 20.071,24 TL

Vade Sonu Tutar: 770.071,24 TL

Halkbank

Faiz Oranı: Yüzde 37,00

Net Kazanç: 20.071,23 TL

Vade Sonu Tutar: 770.071,23 TL

Odea (Yeni Vadeli Mevduat)

Faiz Oranı: Yüzde 37,50

Net Kazanç: 20.342,46 TL

Vade Sonu Tutar: 770.342,46 TL

TurkishBank

Faiz Oranı: Yüzde 52,00

Net Kazanç: 28.208,22 TL

Vade Sonu Tutar: 778.208,22 TL

Garanti BBVA

Faiz Oranı: Yüzde 39,00

Net Kazanç: 21.156,17 TL

Vade Sonu Tutar: 771.156,17 TL

Akbank

Faiz Oranı: Yüzde 40,00

Net Kazanç: 21.698,63 TL

Vade Sonu Tutar: 771.698,63 TL

DenizBank

Faiz Oranı: Yüzde 40,00

Net Kazanç: 21.698,63 TL

Vade Sonu Tutar: 771.698,63 TL

Şekerbank

Faiz Oranı: Yüzde 40,00

Net Kazanç: 21.698,63 TL

Vade Sonu Tutar: 771.698,63 TL

N Kolay

Faiz Oranı: Yüzde 40,00

Net Kazanç: 22.356,16 TL

Vade Sonu Tutar: 772.356,16 TL

ING

Faiz Oranı: Yüzde 41,00

Net Kazanç: 22.241,09 TL

Vade Sonu Tutar: 772.241,09 TL

QNB

Faiz Oranı: Yüzde 42,25

Net Kazanç: 22.919,18 TL

Vade Sonu Tutar: 772.919,18 TL

GetirFinans

Faiz Oranı: Yüzde 42,00

Net Kazanç: 22.783,56 TL

Vade Sonu Tutar: 772.783,56 TL

TEB

Faiz Oranı: Yüzde 43,00

Net Kazanç: 23.326,03 TL

Vade Sonu Tutar: 773.326,03 TL

Fibabanka

Faiz Oranı: Yüzde 43,00

Net Kazanç: 23.326,03 TL

Vade Sonu Tutar: 773.326,03 TL

Yapı Kredi

Faiz Oranı: Yüzde 43,00

Net Kazanç: 23.326,03 TL

Vade Sonu Tutar: 773.326,03 TL

HSBC

Faiz Oranı: Yüzde 43,50

Net Kazanç: 23.597,26 TL

Vade Sonu Tutar: 773.597,26 TL

MEVDUAT FAİZİ NEDİR?

Mevduat faizi, bankalara yatırılan paranın belirli bir süre sonunda sağladığı kazançtır. Yani, bir banka hesabına para yatırdığınızda, bankanın size ödediği getiri oranına mevduat faizi denir. Bu faiz, yatırımcının risk almasına gerek kalmadan güvenli bir gelir elde etmesini sağlar.

MEVDUAT FAİZİ TÜRLERİ

Vadeli Mevduat Faizi: Belirli bir süre için yatırılan paraya uygulanan faizdir. Vade sonunda anapara ve faiz birlikte geri ödenir.

Vadesiz Mevduat Faizi: Para her an çekilebilir, fakat faizi genellikle çok düşüktür.