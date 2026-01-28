Banka banka açıklandı: 750 bin liranın getirisi belli oldu
Bankaların mevduat faizleri tekrar yatırımcıların gündeminde. Bazı bankalarda oranlar yüzde 52’ye kadar çıkarken, tasarruf sahipleri yeni faizleri yakından takip ediyor.
Bankaların güncel faiz oranları yatırımcılar tarafından yakından takip edilirken, hangi bankanın en yüksek mevduat faizini sunduğu ve 750 bin TL’nin aylık getirisinin ne kadar olduğu merak ediliyor.
750 BİN TL'NİN AYLIK FAİZ GETİRİSİ NE KADAR?
Ziraat Bankası
Faiz Oranı: Yüzde 31,00
Net Kazanç: 16.816,44 TL
Vade Sonu Tutar: 766.816,44 TL
enpara.com
Faiz Oranı: Yüzde 31,00
Net Kazanç: 16.816,44 TL
Vade Sonu Tutar: 766.816,44 TL
ICBC
Faiz Oranı: Yüzde 33,50
Net Kazanç: 18.172,61 TL
Vade Sonu Tutar: 768.172,61 TL
Türkiye İş Bankası
Faiz Oranı: Yüzde 37,00
Net Kazanç: 20.071,24 TL
Vade Sonu Tutar: 770.071,24 TL
Halkbank
Faiz Oranı: Yüzde 37,00
Net Kazanç: 20.071,23 TL
Vade Sonu Tutar: 770.071,23 TL
Odea (Yeni Vadeli Mevduat)
Faiz Oranı: Yüzde 37,50
Net Kazanç: 20.342,46 TL
Vade Sonu Tutar: 770.342,46 TL
TurkishBank
Faiz Oranı: Yüzde 52,00
Net Kazanç: 28.208,22 TL
Vade Sonu Tutar: 778.208,22 TL
Garanti BBVA
Faiz Oranı: Yüzde 39,00
Net Kazanç: 21.156,17 TL
Vade Sonu Tutar: 771.156,17 TL
Akbank
Faiz Oranı: Yüzde 40,00
Net Kazanç: 21.698,63 TL
Vade Sonu Tutar: 771.698,63 TL
DenizBank
Faiz Oranı: Yüzde 40,00
Net Kazanç: 21.698,63 TL
Vade Sonu Tutar: 771.698,63 TL
Şekerbank
Faiz Oranı: Yüzde 40,00
Net Kazanç: 21.698,63 TL
Vade Sonu Tutar: 771.698,63 TL
N Kolay
Faiz Oranı: Yüzde 40,00
Net Kazanç: 22.356,16 TL
Vade Sonu Tutar: 772.356,16 TL
ING
Faiz Oranı: Yüzde 41,00
Net Kazanç: 22.241,09 TL
Vade Sonu Tutar: 772.241,09 TL
QNB
Faiz Oranı: Yüzde 42,25
Net Kazanç: 22.919,18 TL
Vade Sonu Tutar: 772.919,18 TL
GetirFinans
Faiz Oranı: Yüzde 42,00
Net Kazanç: 22.783,56 TL
Vade Sonu Tutar: 772.783,56 TL
TEB
Faiz Oranı: Yüzde 43,00
Net Kazanç: 23.326,03 TL
Vade Sonu Tutar: 773.326,03 TL
Fibabanka
Faiz Oranı: Yüzde 43,00
Net Kazanç: 23.326,03 TL
Vade Sonu Tutar: 773.326,03 TL
Yapı Kredi
Faiz Oranı: Yüzde 43,00
Net Kazanç: 23.326,03 TL
Vade Sonu Tutar: 773.326,03 TL
HSBC
Faiz Oranı: Yüzde 43,50
Net Kazanç: 23.597,26 TL
Vade Sonu Tutar: 773.597,26 TL
MEVDUAT FAİZİ NEDİR?
Mevduat faizi, bankalara yatırılan paranın belirli bir süre sonunda sağladığı kazançtır. Yani, bir banka hesabına para yatırdığınızda, bankanın size ödediği getiri oranına mevduat faizi denir. Bu faiz, yatırımcının risk almasına gerek kalmadan güvenli bir gelir elde etmesini sağlar.
MEVDUAT FAİZİ TÜRLERİ
Vadeli Mevduat Faizi: Belirli bir süre için yatırılan paraya uygulanan faizdir. Vade sonunda anapara ve faiz birlikte geri ödenir.
Vadesiz Mevduat Faizi: Para her an çekilebilir, fakat faizi genellikle çok düşüktür.