Bakanlık esnafa eğitim verecek!

Yayınlanma:
Ticaret Bakanlığı küçük esnaf ve KOBİ'lere eğitim verileceğini duyurdu. 30 il proje kapsamına alındı. İşte detaylar...

Ticaret Bakanlığı, esnaf ve KOBİ'lerin dijital dünyada yer alabilmesi için "Elektronik Ticareti Güçlendirme Projesi"ni başlattığını duyurdu. Türkiye genelinde girişimci ekosistemini güçlendirmeyi hedefleyen proje ile e-ticaret potansiyelinin artırılması planlanıyor.

30 İLDE E-TİCARET MESAİSİ BAŞLIYOR

Proje kapsamında yer alacak iller, bakanlık tarafından geliştirilen "e-ticaret uyum endeksi" referans alınarak belirlendi.

E-ticaret hacmi, işletmelerin entegrasyon düzeyi ve il ekonomisine katkısı gibi kriterlerin incelendiği bu değerlendirme sonucunda, gelişime en çok ihtiyaç duyduğu tespit edilen 30 il projeye dahil edildi. Eğitimler, 10 veya 12 merkez ilde toplanarak çevre illerden gelen katılımcılarla birlikte gerçekleştirilecek.

PROJENİN STRATEJİK HEDEFLERİ

Projenin ayrıntılarını sosyal medyadan paylaşan sakanlık, bu eğitim çalışmasıyla özellikle şu hedeflere odaklandığını açıkladı.

Kadın ve genç girişimciler başta olmak üzere mevcut işletmelerin e-ticaret yoluyla büyümesi.

Yerel üreticilerin markalaşma, dijital görünürlük ve lojistik kapasitesinin artırılması.

Bölgesel farklılıkların azaltılması ve dijital ticarette fırsat eşitliğinin sağlanması.

Yerel değerlerin katma değeri yüksek ürünlere dönüştürülmesi.

EĞİTİM VAR AMA MALİ DESTEK BELİRSİZ

2026 yılı boyunca sürecek eğitimlerin, e-ticarete yeni adım atmayı planlayan esnaf ve KOBİ'lere bir rehber olması amaçlanıyor. Eğitim programlarında sektör temsilcilerinin saha tecrübeleri ile bakanlık çalışanlarının mevzuat ve kamu desteklerine ilişkin sunumları bir araya getirilecek.

Ticaret Bakanılığı, her bölgedeki satıcıların dijital ekosisteme daha güçlü şekilde dahil edilmesinin öncelikli hedefleri olduğunu ifade etti.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

