Bakan Işıkhan'a 'SGK' sorusu: Kaçı AKP'den kaldı?

Sosyal Güvenlik Uzmanı ve Halktv.com.tr yazarı Mehmet Akif Cenkci, CHP'li milletvekillerinin, "en düşük emekli maaşının 39 bin TL'ye çıkarılması" talebiyle Meclis'te nöbet tutmalarına "şov" ve "popülizm" diyen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a çarpıcı sorular yöneltti.

Son Dakika | CHP'den AKP'nin emekli maaşı kararına ilk tepki Meclis nöbetinden!

Sosyal medya X hesabından Bakan Işıkhan'ın videolu açıklamasını paylaşan Cenkci, Işıkhan'a, "Muhalefet milletvekilleri Meclis’te emeklinin sesi olmaya çalışınca 'şov' diyorsunuz. Peki siz ne yapıyorsunuz?" diye sordu.

"BELEDİYELERİN SGK BORCUNU BAHANE EDİP POPÜLİST SİYASETİNİZİ AYAKTA TUTMAYA MI ÇALIŞIYORSUNUZ?"

Milyonlarca vatandaşın SGK'ya ve vergi dairelerine borcu olduğunu kaydeden Cenkci, Bakan Işıkhan'ın CHP'li belediyelere yönelik "SGK borçlarınızı ödeyin" ifadelerine karşılık, "Neden adil bir borç yapılandırma düzenlemesi çıkarıp hem tahsilatı artırmıyor, hem nefes aldırmıyorsunuz? Yoksa belediyelerin SGK borcunu bahane edip popülist siyasetinizi ayakta tutmaya mı çalışıyorsunuz?" sorularını yöneltti.

"BELEDİYE SGK BORÇLARININ KAÇI ÖNCEKİ DÖNEM OLAN AK PARTİ’DEN DEVREDİLDİ?"

Cenkci paylaşımında, Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan'a "Bugün konuştuğunuz belediye SGK borçlarının kaçı önceki dönem olan Ak Parti’den devredildi?" sorusunu da yöneltti.

Mehmet Akif Cenkci'nin paylaşımı şöyle: