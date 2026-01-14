Bakan Işıkhan'a 'SGK' sorusu: Kaçı AKP'den kaldı?

Halktv.com.tr yazarı Mehmet Akif Cenkci, Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan'ın, CHP'li milletvekillerinin Meclis'teki 'emekli nöbeti'ne 'şov' ve 'popülizm' sözlerine, "Belediyelerin SGK borcunu bahane edip popülist siyasetinizi ayakta tutmaya mı çalışıyorsunuz?" sorularıyla yanıt verdi. Cenkci Bakan Işıkhan'a ayrıca belediye SGK borçlarının kaçının AKP döneminden kaldığını da sordu.

Sosyal Güvenlik Uzmanı ve Halktv.com.tr yazarı Mehmet Akif Cenkci, CHP'li milletvekillerinin, "en düşük emekli maaşının 39 bin TL'ye çıkarılması" talebiyle Meclis'te nöbet tutmalarına "şov" ve "popülizm" diyen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a çarpıcı sorular yöneltti.

Sosyal medya X hesabından Bakan Işıkhan'ın videolu açıklamasını paylaşan Cenkci, Işıkhan'a, "Muhalefet milletvekilleri Meclis’te emeklinin sesi olmaya çalışınca 'şov' diyorsunuz. Peki siz ne yapıyorsunuz?" diye sordu.

"BELEDİYELERİN SGK BORCUNU BAHANE EDİP POPÜLİST SİYASETİNİZİ AYAKTA TUTMAYA MI ÇALIŞIYORSUNUZ?"

Milyonlarca vatandaşın SGK'ya ve vergi dairelerine borcu olduğunu kaydeden Cenkci, Bakan Işıkhan'ın CHP'li belediyelere yönelik "SGK borçlarınızı ödeyin" ifadelerine karşılık, "Neden adil bir borç yapılandırma düzenlemesi çıkarıp hem tahsilatı artırmıyor, hem nefes aldırmıyorsunuz? Yoksa belediyelerin SGK borcunu bahane edip popülist siyasetinizi ayakta tutmaya mı çalışıyorsunuz?" sorularını yöneltti.

"BELEDİYE SGK BORÇLARININ KAÇI ÖNCEKİ DÖNEM OLAN AK PARTİ’DEN DEVREDİLDİ?"

Cenkci paylaşımında, Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan'a "Bugün konuştuğunuz belediye SGK borçlarının kaçı önceki dönem olan Ak Parti’den devredildi?" sorusunu da yöneltti.

Mehmet Akif Cenkci'nin paylaşımı şöyle:

"Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan “şov” diyor, “popülizm” diyor…

Ama Türkiye’de milyonlarca emekli açlık sınırının altında yaşamaya çalışıyor.

Emeklinin pazarda filesi boş, evde tenceresi boş!

Muhalefet milletvekilleri Meclis’te emeklinin sesi olmaya çalışınca “şov” diyorsunuz.

Peki siz ne yapıyorsunuz?

Milyonlarca esnaf, vatandaş bu ağır ekonomik buhranda SGK’ya, Vergi dairesine borçlu…

Belediyelerin de kamuya borcu var.

Neden adil bir borç yapılandırma düzenlemesi çıkarıp hem tahsilatı artırmıyor, hem nefes aldırmıyorsunuz?

Yoksa belediyelerin SGK borcunu bahane edip popülist siyasetinizi ayakta tutmaya mı çalışıyorsunuz?

Bir de şu gerçeği rakam rakam açıklayın:

Bugün konuştuğunuz belediye SGK borçlarının kaçı önceki dönem olan Ak Parti’den devredildi?

İktidar belediyeleri döneminde borç neydi, el değişince ne oldu?

Emekliyi sosyal atık gören akıl şunu bilsin:

Emekli, ilk seçimde sandıkta sizi siyasetten öyle bir söküp atacak ki geri dönüşüme bile giremeyeceksiniz!"

