Bakan duyurdu: Borçlarda yüzde 10 peşinat şartı kalktı

Yayınlanma:
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, SGK prim borçları taksitlendirmelerindeki %10 peşinat şartının kaldırıldığını duyurdu. Teminatsız işlem sınırı 250 bin TL’ye çıkarıldı.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yayımlanan 2026/7 sayılı genelge ile prim borçlarının taksitlendirilmesinde yeni bir dönem başladı. Bakan Vedat Işıkhan, tecil ve taksitlendirme işlemlerinde uygulanan %10 peşinat şartının kaldırıldığını açıkladı.

Artık peşin ödenecek tutar, taksit sayısına bakılmaksızın sadece bir taksit bedeliyle sınırlandırıldı.

Yapılandırma kapsamında borçlar 36 aya kadar taksitlendirilebilecek.

TEMİNATSIZ TAKSİTLENDİRME SINIRI 250 BİN TL

Düzenlemenin en dikkat çeken maddelerinden biri de teminat şartındaki esneklik oldu.

Daha önce 50 bin TL olan teminatsız taksitlendirme üst sınırı, 250 bin TL’ye yükseltildi.

Borcu 250 bin TL’yi aşmayan borçlulardan gayrimenkul veya banka teminatı istenmeyecek.

BAĞ-KUR’LUYA "BORCU YOKTUR" BELGESİ

4/b kapsamındaki esnaf ve tarım Bağ-Kur’luları için işlemler kolaylaştırıldı:

Borçlarını taksitlendiren sigortalılar, yapılandırma süreci devam ettiği müddetçe "borcu yoktur" belgesi alabilecek.

Bu sayede esnafın ticari faaliyetlerini sürdürmesi ve ihale gibi süreçlere katılması kolaylaşacak.

HER TÜRLÜ ÖDEME YOLU!

Bakanlık borcu tahsil edebilmek için şartları da esnetti. Ödeme kapasitesi kısıtlı olan milyonlarca yurttaş için yeni bir model devreye alındı:

Kademeli Ödeme

İlk altı ayda yarım taksit ödemeye dayalı bir ödeme planı oluşturulabilecek.

Taksit İhlali Toleransı

Bir takvim yılı içindeki taksit geciktirme hakkı 3'ten 4'e çıkarıldı. Borcun bozulması için dördüncü kez gecikme yaşanması gerekecek.

Yeni Başvuru Hakkı

Geçmişte yapılandırması bozulanlara, borçlarını kapatmaları halinde önceki ihlallerin silinmesi ve yeniden başvuru yapabilme hakkı tanındı.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

