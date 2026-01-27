Aydın Şehir Hastanesi'nde neler oluyor? "Biri bunu halka açıklasın!"

Aydın Şehir Hastanesi’nin yapım sürecine dair dudak uçuklatan rakamları gün yüzüne çıkardı. 2020 yılında 1 milyar liranın altında bir bedelle ihale edilen projenin, resmi makamlarca açıklanan güncel maliyeti tam 65,5 milyar liraya ulaştı.

Aradaki 66 katlık devasa fark, "Bu para nereye gitti? Aydın Şehir Hastanesi'nde neler oluyor?" sorularını gündeme taşıdı.

İHALE SÜRECİ

Aydın Şehir Hastanesi’nin serüveni, Eylül 2020’de Sağlık Bakanlığı tarafından açılan ihale ile başladı. O günkü ekonomik tabloda 950 yataklı dev hastanenin toplam ihale bedeli 976 milyon TL (yaklaşık 129,5 milyon dolar) olarak belirlenmişti. İhaleyi, kamuoyunun yakından tanıdığı Kolin İnşaat ile Zey Yapı ortaklığı kazandı.

Gazeteci Çiğdem Toker'in aktardığına göre proje planlanan sürede bitirilemedi. Aralık 2023’te projenin tamamlanması için bir "ikmal ihalesi" daha yapıldı. Bu kez masada Kolin İnşaat yoktu; ihaleyi Zey Yapı, Pakhan İnşaat, Zeki Peker ve Gülten Peker iş ortaklığı 3,7 milyar TL bedelle aldı. Zey Yapı’nın sahibi Zeki Peker’in, geçmişte AKP'den milletvekili aday adayı olan bir isim olması dikkatlerden kaçmadı.

66 KATLIK DEVASA FARK

İhalelerin toplam tutarı yaklaşık 5 milyar TL civarında seyrederken, Ocak 2026’da Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından paylaşılan bültendeki bir rakam tüm hesapları altüst etti. Resmi bültende, hastanenin yatırım büyüklüğü tam 65,5 milyar lira olarak açıklandı.

Çiğdem Toker, bu rakamın mantık sınırlarını zorladığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Bütün o diyaliz ünitelerini, poliklinikleri, nükleer tıp merkezlerini, cihazları ve yatakları alt alta koysanız bile 65,5 milyar liraya yaklaşamaz bile. Bu 1,5 milyar dolar demektir. 976 milyon liraya ihale edilen bir yerin maliyetinin 6-7 yılda 66 kata katlanmasının topluma izah edilmesi lazım."

Rakamlarla Aydın Şehir Hastanesi Skandalı

Hastanenin maliyetindeki artış, dolar bazında bakıldığında bile açıklanamaz bir boyuta ulaştı:

Dönem / Kaynak Açıklanan Bedel (TL) Dolar Karşılığı (Yaklaşık) 2020 İlk İhale 976 Milyon TL 129,5 Milyon $ 2023 İkmal İhalesi 3,7 Milyar TL - 2026 Resmi Bülten 65,5 Milyar TL 1,5 Milyar $

Hastanede bulunacağı belirtilen 3 MR, 3 tomografi cihazı ve 250 yoğun bakım yatağı gibi donanımların toplam maliyeti, resmi bültendeki "1,5 milyar dolarlık" yatırım büyüklüğünün çok uzağında kalıyor.

Toker hastanede neler olduğunun kamuoyuna açıkanmasını istedi:

"Yani gerçekten çok garip bir durum. 976 milyon liraya 2020 yılında ilk ihalesi yapılan bir hastanenin 6-7 yıl sonra işte 65-66 katta katlanması... Bunun topluma izah edilmesi lazım. Bu böyle olmaz."