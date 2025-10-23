Avrupalı şirketler Starlink’e karşı birleşiyorlar

Airbus, Thales ve Leonardo arasında uzun zamandır beklenen anlaşma, daha önce bu tür hamlelere karşı çıkan Avrupa düzenleyicilerinin onayına tabi olarak, 2027'de başlayacak yeni bir girişimin kurulmasını hedefliyor.

Şirketlerin yaptığı açıklamaya göre, ismi açıklanmayan yeni kuruluşun 2024 rakamlarına göre Avrupa genelinde 25 bin kişiyi istihdam edeceği ve yıllık 6,5 milyar avro (7,58 milyar dolar) gelir elde edeceği belirtildi.

Açıklamada, Airbus'ın yüzde 35, Thales ve Leonardo'nun ise yüzde 32,5'er hisseye sahip olacağı belirtilirken, şirketin "dengeli bir yönetim yapısıyla" ortak kontrol altında faaliyet göstereceği ifade edildi.

Şirketler, mekansal birleşmenin beş yıl içinde başlayarak yılda milyonlarca avroluk işletme geliri sinerjisi yaratmasının beklendiğini belirtti.

Üç uzay grubu arasında geçen yıl başlayan ve "Proje Bromo" kod adını taşıyan görüşmeler, Airbus, Leonardo ve BAE Systems'ın sahibi olduğu Avrupalı ​​füze üreticisi MBDA'nın iş birliği modelini kopyalamak amacıyla başlatılmıştı.

Avrupa'nın önde gelen uydu üreticileri uzun zamandır jeostasyoner yörüngede karmaşık uzay araçları inşa etmek için rekabet ediyorlardı ancak düşük Dünya yörüngesine ucuz küçük uyduların gelişiyle darbe aldılar.

Üç şirketin CEO'ları ortak bir açıklamada, birleşmenin hükümetlerin "Avrupa'nın tüm stratejik uzay alanında özerkliğini" sağlamasına yardımcı olacağını söyledi.

Anlaşma, Leonardo ile Thales'in iki ortak girişimi olan Thales Alenia Space ve Telespazio'nun üretim ve servis faaliyetleri ile Airbus'ın çeşitli uzay ve dijital işlerini birleştirecek; geriye kalan uzay faaliyetleri ise Leonardo ile Thales SESO'ya ait olacak.

Şu ana kadar toplamda yaklaşık 3 bin kişiyi işten çıkaran şirketler, başka bir işten çıkarmadan bahsetmedi ancak projeyle ilgili olarak sendikalara danışılacağını söyledi.

Reuters, bu hafta başında üç uzay grubunun uydu işlerinin birleştirilmesine yönelik bir çerçeve anlaşmasına vardığını bildirmişti.

Geçmişte her ikisi de zorlu ilişkiler yaşayan üç şirket arasındaki anlaşma, konuya yakın kaynakların yaz aylarında görüşmelerin yönetim ve değerleme engelleriyle karşılaştığını söylemesinin ardından kurtarıldı.