Avrupa devinin 2.5 yıldır altın topladığı ortaya çıktı

Avrupa devinin 2.5 yıldır altın topladığı ortaya çıktı
Yayınlanma:
Güncelleme:
Avrupa’nın en büyük varlık yöneticilerinden Amundi’nin Direktörü Vincent Mortier, ABD’nin küresel arenada giderek izole olmasının altın fiyatlarındaki yükselişi desteklediğini vurgularken, yaklaşık 2,5 yıldır portföylerinde altına ağırlık verdiklerini açıkladı.

Avrupa’nın en büyük varlık yöneticisi Amundi, ABD’nin küresel arenada giderek daha izole bir konumda olmasının yatırımcıları dolar bazlı varlıklardan uzaklaştırarak altın gibi güvenli limanlara yönelttiğini açıkladı.

Altında ayar kaçtı! Dünyanın en büyük bankaları tahmin değiştirdi dev rekoru açıkladıAltında ayar kaçtı! Dünyanın en büyük bankaları tahmin değiştirdi dev rekoru açıkladı

lesaviezvous | Amundi Épargne Salariale & Retraite

ABD BÜTÇE AÇIKLARI VE FED BELİRSİZLİĞİ

Amundi Yatırım Direktörü Vincent Mortier, Bloomberg’e verdiği röportajda, yatırımcı tercihlerindeki bu değişimin arkasında artan ABD bütçe açıkları ile Fed’in gelecekteki para politikasına dair belirsizliklerin önemli rol oynadığını ifade etti.

Trump'tan Asyalı ortağına gümrük şoku: Altın patladı!Trump'tan Asyalı ortağına gümrük şoku: Altın patladı!

Altının kilogram fiyatı 5 milyon 830 bin liraya geriledi - Son Dakika Haberleri

PORTFÖYLERDE ALTINA AĞIRLIK

Mortier, Amundi’nin son iki buçuk yıldır portföylerinde altına ağırlık verdiğini hatırlatarak, “Altın uzun vadede değer kaybına karşı çok iyi bir koruma ve satın alma gücünü korumanın etkili bir yolu olmaya devam edebilir” değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

MTV ödemesi için son gün yaklaştı: Hangi araç için ne kadar MTV ödenecek?
MTV ödemesi için son gün yaklaştı: Hangi araç için ne kadar MTV ödenecek?
İstanbul'a yaklaşan lapa lapa kar yağışını açıkladı: Meteoroloji profesörü tarih verdi
Bayern Münih istedi Fenerbahçe alıyor! 65 milyon Euro'luk forvet transferi
Bayern Münih istedi Fenerbahçe alıyor!
Fenerbahçe’den 65 milyon Euro'luk forvet çılgınlığı
İslam Memiş nasıl yükseleceğini açıkladı: Yatırımcıları uyardı
Kademeli emeklilik çıkacak! Müjdesi herkese… Niyeti kimlere?
27 Ocak burç yorumu:
27 Ocak burç yorumu:
Dört mevsim 15 derece olan mağara 4 milyon lira kazandırdı
Dört mevsim 15 derece olan mağara 4 milyon lira kazandırdı
Türk bayrağını gören ekipler kontak kapattı
Türk bayrağını gören ekipler kontak kapattı
Ücretsiz WhatsApp dönemi sona eriyor!
Ücretsiz WhatsApp dönemi sona eriyor!
30 çiğneme kuralıyla yavaşla, tat al, sağlıklı kal
Ekonomi
Listeyi gören şaştı kaldı! 10 turizm sitesinin engellenmesi istendi
Listeyi gören şaştı kaldı! 10 turizm sitesinin engellenmesi istendi
Altında ayar kaçtı! Dünyanın en büyük bankaları tahmin değiştirdi dev rekoru açıkladı
Altında ayar kaçtı! Dünyanın en büyük bankaları tahmin değiştirdi dev rekoru açıkladı