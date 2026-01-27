Avrupa’nın en büyük varlık yöneticisi Amundi, ABD’nin küresel arenada giderek daha izole bir konumda olmasının yatırımcıları dolar bazlı varlıklardan uzaklaştırarak altın gibi güvenli limanlara yönelttiğini açıkladı.

ABD BÜTÇE AÇIKLARI VE FED BELİRSİZLİĞİ

Amundi Yatırım Direktörü Vincent Mortier, Bloomberg’e verdiği röportajda, yatırımcı tercihlerindeki bu değişimin arkasında artan ABD bütçe açıkları ile Fed’in gelecekteki para politikasına dair belirsizliklerin önemli rol oynadığını ifade etti.

PORTFÖYLERDE ALTINA AĞIRLIK