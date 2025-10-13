Avrupa borsaları yükselişle kapandı

Avrupa borsaları, ABD ve Çin arasındaki ticari gerilimin azalabileceğine yönelik iyimserlikler ve azalan jeopolitik risklerin etkisiyle haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı.

Avrupa borsaları, ABD-Çin geriliminin azalabileceği beklentisi ve Orta Doğu’da düşen jeopolitik risklerin etkisiyle günü artıda tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,44 artarak 566,63 puana yükseldi.

Ülke bazlı endekslerde ise; İngiltere’de FTSE 100 yüzde 0,16 artışla 9.442,87, Almanya’da DAX 40 yüzde 0,6 yükselişle 24.387,93, Fransa’da CAC 40 yüzde 0,21 artışla 7.934,26, İtalya’da FTSE MIB 30 yüzde 0,29 primle 42.167,59 puandan günü tamamladı.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.26 itibarıyla yüzde 0,38 düşüşle 1,157 seviyesine geriledi.

Piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin ile ticari ilişkilerde yumuşama sinyali vermesi iyimserlik yarattı. Trump, sosyal medyadan yaptığı açıklamada “ABD, Çin’e zarar vermek değil, yardım etmek istiyor” ifadesini kullandı.

Trump ayrıca, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi kapsamındaki görüşmesini iptal etmediğini belirterek, “Çin konusunda endişelenilmemeli, her şey yoluna girecek” dedi.

