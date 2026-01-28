Avrupa borsaları düşüşle kapandı

Avrupa borsaları düşüşle kapandı
Yayınlanma:
Avrupa borsaları, haftanın üçüncü gününde değer kaybıyla kapanış yaptı. Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,75 değer kaybıyla 608,51 puan oldu.

Avrupa borsaları, haftanın üçüncü işlem gününü düşüşle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,75 değer kaybıyla 608,51 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,52 azalarak 10.154,43, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,66 gerileyerek 45.138,73, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,06 düşerek 8.066,68 ve Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,29 değer kaybederek 24.822,79 puandan kapandı.

Avrupa'nın dev bankasına polis baskını!Avrupa'nın dev bankasına polis baskını!

AVRO/DOLAR PARİTESİ

Avro/dolar paritesi, TSİ 20.27 itibarıyla yüzde 0,88 düşüşle 1,194 seviyesini buldu.

Hollanda merkezli yarı iletken üretim ekipmanları tedarikçisi ASML, 2025'te finansal açıdan tarihinin en iyi dönemini geçirmesine rağmen organizasyonel çevikliği artırmak amacıyla 1700 çalışanının işine son vereceğini açıkladı.

Almanya'nın en büyük finans kuruluşlarından Deutsche Bank'ın, Frankfurt ve Berlin'deki merkez şubelerinde, "kara para aklama" şüphesiyle adli makamlarca arama yapıldı.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

İstanbul’un en ünlü yalısı icradan satışa çıktı: Altında kayıkhanesi bile var
Altında kayıkhanesi bile var
İstanbul’un en ünlü yalısı icradan satışa çıktı
Paket paket vatandaşa bedava dağıtıldı: Almak için sıraya girdiler
Paket paket vatandaşa bedava dağıtıldı: Almak için sıraya girdiler
Elon Musk 50 milyar dolar toplamak için harekete geçti
Elon Musk 50 milyar dolar toplamak için harekete geçti
Yasa değişiyor! MASAK saniyeler içinde banka hesaplarını dondurabilecek
Ünlü ekonomist uyardı:
Yeni düzenlemeyle bankadaki paranız tehlikede
Filenin Sultanları'na müjdeyi federasyon verdi
Filenin Sultanları'na müjdeyi federasyon verdi
Ufuktaki lapa lapa kar adım adım yaklaştı! Meteoroloji 12 ili kar, fırtına ve yağmura karşı uyardı
Lojistik devi 30 bin çalışanla yollarını ayıracak
Google’ın 'Mikrodalga' mülakat sorusu sosyal medyada gündemde
Google’ın 'Mikrodalga' mülakat sorusu sosyal medyada gündemde
En düşük maaş 57 bin lira oldu: Üstüne bayram ikramiyesi de eklendi
En düşük maaş 57 bin lira oldu: Üstüne bayram ikramiyesi de eklendi
8 bin liradan 3 bin 500 liraya düştü: Kasa kasa aldılar
8 bin liradan 3 bin 500 liraya düştü: Kasa kasa aldılar
Ekonomi
Son dakika | Fed faiz kararını açıkladı
Son dakika | Fed faiz kararını açıkladı
Bu cihaz havayı ve Güneş enerjisini benzine dönüştürmeyi vaat ediyor
Bu cihaz havayı ve Güneş enerjisini benzine dönüştürmeyi vaat ediyor