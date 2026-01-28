Avrupa'nın dev bankasına polis baskını!

Yayınlanma:
Finans dünyasının dev ismi Deutsche Bank'ın Frankfurt ve Berlin’deki ofislerine düzenlenen polis baskınıyla sarsıldı. Baskın sonrası hisseleri çakıldı.

Almanya’nın en büyük bankası, Avrupa'nın bankacılık devlerinden Deusche Bank'a polis baskını düzenlendi.

Baskın, Federal Kriminal Dairesi (BKA) ve Frankfurt Savcılığı’nın uzun süredir yürüttüğü gizli bir soruşturmanın su yüzüne çıkması olarak yorumlanıyor.

Banka yönetimi baskınları doğrulasat da piyasalardaki tedirginlik devam ediyor.

30 MÜFETTİŞ GENEL MERKEZDE

deusche-bank-3.jpg

Almanya’nın finans merkezi Frankfurt am Main ve başkent Berlin’deki ofislerde gerçekleştirilen aramalar, film sahnelerini aratmadı:

Der Spiegel’in haberine göre, yaklaşık 30 müfettiş sivil kıyafetlerle Frankfurt’taki genel merkeze girerek belge ve dijital kayıtları incelemeye aldı.

Frankfurt Savcılığı, aramanın sadece kurumsal kayıtları değil, kimliği açıklanmayan bazı banka yöneticileri ve çalışanlarını da kapsadığını bildirdi.

Soruşturma, bankanın bazı yabancı şirketlerle kurduğu iş ilişkilerinin kara para aklama amacıyla kullanılmış olabileceği şüphesi üzerine yoğunlaşıyor.

BANKADAN İLK AÇIKLAMA

deusche-bank-2.jpg

Haberin yayılmasının ardından Deutsche Bank cephesinden kısa ve net bir açıklama geldi:

"Kolluk kuvvetlerinin ofislerimizde gerçekleştirdiği aramayı doğruluyoruz. Savcılık makamlarıyla tam işbirliği içerisindeyiz. Soruşturmanın selameti açısından şu aşamada daha detaylı bir yorum yapmayacağız."

HİSSELER SERT DÜŞTÜ

Polis baskını haberi, Frankfurt borsasındaki yatırımcıları "satış" butonuna yönlendirdi. Bankanın bu tür hukuki krizlerle geçmişte de sık sık gündeme gelmesi, "itibar kaybı" endişelerini tırmandırdı.

VarlıkHaber ÖncesiHaber Sonrası DeğişimDurum
Deutsche Bank Hissesi (DBK)Stabil-%2,10Sert Düşüş
DAX EndeksiYatay-%0,40Sınırlı Etki

YABANCI ŞİRKETLER KRİTİK EŞİK

Analistler, soruşturmanın özellikle "yabancı şirketlerle kurulan bağlar" kısmına dikkat çekiyor.

Eğer bu şirketlerin ambargo altındaki ülkeler veya illegal yapılarla bağlantısı tespit edilirse, Deutsche Bank’ın milyarlarca dolarlık yeni bir para cezası ve denetim kıskacıyla karşı karşıya kalabileceği vurgulanıyor.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Yasa değişiyor! MASAK saniyeler içinde banka hesaplarını dondurabilecek
Ünlü ekonomist uyardı:
Yeni düzenlemeyle bankadaki paranız tehlikede
