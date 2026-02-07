Avrupa asgari ücreti tartışıyor

Avrupa Birliği (AB) genelinde yaklaşık 12,8 milyon çalışanın asgari ücret seviyesinde gelir elde etmesi, 2026 yılı başında açıklanan yeni rakamları ekonomi gündeminin merkezine taşıdı. Veriler, nominal ücretler açısından Batı ve Doğu Avrupa arasında belirgin bir ayrışma olduğunu ortaya koyuyor.

ÜLKELERE GÖRE MAAŞ GRUPLARI

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), asgari ücret seviyelerini aylık brüt tutarlarına göre üç ana kategoriye ayırıyor.

Üst Segment (1.500 Euro Üstü): Beş ülke 2.000 Euro sınırını aşmış durumda. Lüksemburg 2.704 Euro ile Avrupa'nın en yüksek asgari ücretini sunarken, onu 2.391 Euro ile İrlanda, 2.343 Euro ile Almanya, 2.295 Euro ile Hollanda ve 2.112 Euro ile Belçika takip ediyor. Fransa ise 1.823 Euro ile bu grupta yer alıyor.

15 ülkede asgari ücret arttı

Orta Segment (1.000 - 1.500 Euro): İspanya 1.381 Euro ile bu grubun başında yer alırken; Slovenya, Polonya, Kıbrıs ve Yunanistan orta gruptaki diğer ülkeler olarak öne çıkıyor.

Düşük Segment (1.000 Euro Altı): İncelenen 29 ülkenin 15'i bu grupta bulunuyor. Bulgaristan 620 Euro ile Avrupa Birliği (AB) içindeki en düşük rakama sahipken, aday ülkelerden Ukrayna 173 Euro, Moldova ise 319 Euro seviyesinde kalıyor.

TÜRKİYE'NİN KONUMU VE SATIN ALMA GÜCÜ

Türkiye'de 2026 yılı itibarıyla geçerli olan 654 Euro’luk brüt asgari ücret, nominal bazda Türkiye'yi alt sıralara yerleştiriyor. Ancak ülkeler arasındaki yaşam maliyeti farklarını eşitleyen Satın Alma Gücü Standardı (PPS - Purchasing Power Standard) hesaplamalarında tablo farklılık gösteriyor:

Yaşam maliyetlerinin Euro bazında görece düşük olması, Türkiye'nin PPS bazlı sıralamada birkaç basamak yukarı çıkmasını sağlıyor. PPS hesaplaması, her ülkede aynı mal ve hizmet sepetinin satın alınabilmesini esas alan teorik bir para birimi olarak kullanılıyor.

PPS bazında Almanya 2.157 birimle en yüksek alım gücüne sahipken, Türkiye PPS sıralamasında yükselmesine rağmen Avrupa ortalamasının gerisinde kalmaya devam ediyor.

ÜCRET ARTIŞLARINDAKİ FARKLILIKLAR

2025 yılının ikinci yarısından 2026 başına kadar olan dönemde her ülkede artış yaşanmadı. Belçika, Yunanistan ve İspanya gibi ülkelerde asgari ücret sabit kalırken; Bulgaristan ve Macaristan gibi ülkeler %11’in üzerinde zam yaparak çalışanların gelirini artırdı.

Avrupa Sendikalar Enstitüsü (ETUI - European Trade Union Institute) uzmanları, kalıcı ücret farklarının temelinde ekonomik üretkenliğin yattığını ifade ediyor. İleri teknoloji ve finans odaklı üretkenliğin yüksek olduğu Batı ekonomilerinde ücretlerin daha hızlı yükseldiği, ayrıca güçlü toplu pazarlık sistemlerinin de refah payı üzerinde belirleyici olduğu vurgulanıyor.