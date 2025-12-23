Çift haneli enflasyon karşısında cüzdanı eriyen milyonlarca çalışanın kaderinde bu hafta kritik. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda kritik üçüncü asgari ücret toplantısı öncesi kulisler hareketlendi.

GÖZLER ÜÇÜNCÜ TOPLANTIDA

Kulislerde yüzde 25 ile yüzde 30 arasında zam senaryoları konuşulurken, tüm dikkatler üçüncü toplantıya çevrilmiş durumda.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde, işçi ve işveren temsilcilerinin katılımıyla yürütülen süreçte ilk iki toplantı geride kaldı. Rakamların telaffuz edilmeye başlanacağı üçüncü toplantıda bugün saat 18:00'da olacak.

İŞÇİ TARAFI MASADA YOK, KARAR BUGÜN AÇIKLANIR MI?

Asgari ücret görüşmelerinde bu yıl önceki yıllardan farklı olarak işçi tarafı masada değil. İşçi temsilcisi TÜRK-İŞ komisyonun yapısının adil olmadığını bildirerek masada yer almadı ancak komisyona teklif dosyasını iletti: 39 bin 525 lira talep etti.

İşçi tarafının olmadığı masadan bugün de karar çıkabilir.

Peki iktidar ve işverenlerden nasıl bir oran çıkacak. CNN Türk yayınına katılan Ekonomist Prof. Dr. Abdulkadir Develi, 3 kritik senaryoyu açıkladı.

MASADAKİ 3 SENARYO VE OLASI RAKAMLAR

Prof. Dr. Develi, masadaki parametreleri ve beklentileri değerlendirerek üç farklı olasılık üzerinde durdu. Enflasyonla mücadele programı ve "dezenflasyon" hedefi, zammın kaderini belirleyecek en önemli etken olarak görülüyor. 2026 yılı için hedeflenen enflasyonun yüzde 20'nin altında olması, hesapları karıştırıyor.

İşte uzman ismin çizdiği o tablo:

1. Senaryo (%20 Artış): "Enflasyona ezdirmeme" sınırında en düşük beklenti yüzde 20. Bu durumda asgari ücret 26 bin 525 TL oluyor. Ancak bu rakamın işçi tarafını memnun etmesi imkansız görünüyor.

2. Senaryo (%25 Artış - Yeniden Değerleme Oranı): Masadaki en güçlü göstergelerden biri yüzde 25'lik Yeniden Değerleme Oranı. Bu oran baz alındığında asgari ücret 27 bin 630 TL seviyesine çıkıyor. Bu senaryo, beklenen enflasyonun üzerinde olduğu için kısmi bir refah payı içeriyor.

3. Senaryo (%30 ve Üzeri): İşçi tarafının beklentisi yüzde 30-35 bandında. Ancak bu noktada işverenler, "yüksek maliyet işsizliği artırır" kartını masaya sürüyor.

DENGEYİ SAĞLAYACAK RAKAM ARAYIŞI

Sürecin çok hassas bir dengede yürüdüğünü belirten Develi, denklemi şu sözlerle özetledi: "Öyle bir rakam olmalı ki istihdam korunmalı. Öyle bir rakam olmalı ki aynı zamanda enflasyonla mücadelede dezenflasyon sürecini desteklemeli. Yine aynı şekilde öyle bir fiyat olmalı ki çalışanlar burada enflasyona ezdirilmemeli."

ENFLASYONA EZDİRMEME SÖZÜ TUTULACAK MI?

2026 yılı enflasyon beklentisinin yüzde 20 olduğu düşünüldüğünde, bu oranın üzerindeki her artış "refah payı" olarak nitelendiriliyor. Yüzde 25'lik bir zam, kağıt üzerinde alım gücünü koruyor gibi görünse de, sokaktaki hayat pahalılığı ile hedeflenen enflasyon arasındaki makas, asgari ücretlinin kaderini belirleyecek.

AKP KULİSLERİNDE BU KONUŞULUYOR

Ekonomi Gazetesi parlemento muhabiri Besti Karalar, kulislerde konuşulan oranlara dair NBE TV Youtube yayınında "Yüzde 25'in altı konuşulmuyor, yüzde 30'un üzerine çıkması da mümkün görünmüyor" dedi. Karalar geçen sene yapılan zammın AKP'liler açısından da düşük kaldığını sözlerine ekledi.

BU HAFTA MI BELLİ OLACAK?

TGRT Haber'de konuşan SGK Uzmanı Özgür Erdursun ise "Önümüzdeki hafta asgari ücretin ne olacağı belli olur ve açıklanır diye düşünüyorum" dedi.

Öngörüsünü paylaşan Erdursun şu değerlendirmede bulundu:

"Asgari ücretin yüzde yirmi beşler civarında artacağını biz öngörüyoruz. Asgari ücretin 27 bin beş yüz lirayla 28 bin lira bandında olacağını düşünüyoruz."

İŞTE OLASI ZAM SENARYOLARI VE CEBE GİRECEK PARA

Masadaki yüzdelik oranlara göre yeni asgari ücretin (net) ne kadar olacağına dair hesaplamalar ise şöyle şekillendi:

Yüzde 20 Zam: 26 bin 524 TL

Yüzde 25 Zam: 27 bin 630 TL

Yüzde 30 Zam: 28 bin 735 TL

Yüzde 35 Zam: 29 bin 840 TL

Yüzde 40 Zam: 30 bin 945 TL