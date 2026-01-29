Asgari ücret desteğinin şartları ne?

2026 yılı için asgari ücret brüt 33.030 TL, net 28.075 TL olarak belirlenirken, devletin işverene sağladığı katkı da %27 oranında artırıldı.

Ancak "alt sınır" kuralı, hesap kitap yapan işletmeler için hayati önem taşıyor.

Asgari ücret Kıbrıs'ta 52 bin 738 TL oldu

Hürriyet yazarı Noyan Doğan, 2026 yılı asgari ücret desteğinin şartlarını yazdı. Bu yıl aylık 1.270 TL olarak uygulanacak olan destek, işverenler için önemli bir maliyet avantajı sağlasa da "istihdamı koruma" şartı, en küçük bir personel azalmasında desteğin tamamen kesilmesine neden olabilir.

DESTEKTEN YARARLANMANIN 'ALTIN' ŞARTLARI

Yazıda öne çıkan teknik detaylar ve kritik uyarılar şunlar:

İstihdamı Koruma Şartı

Desteğin en hassas noktası burası. 2026 yılında destekten yararlanabilmek için, işyerindeki sigortalı sayısının 2025 yılı Ocak-Aralık dönemi ortalamasının altına düşmemesi gerekiyor.

Örnek

Geçen yıl ortalama 500 çalışanınız varsa ve bu yıl bu sayı 490'a düşerse, o ay için asgari ücret desteğinden hiçbir çalışanınız için yararlanamazsınız.

Ücret Sınırı

İşveren, 2025 yılının aynı ayında günlük prime esas kazancı 1.300 TL (aylık 39.000 TL) ve altında olan çalışanları için bu desteği alabilecek.

Finansman

Ödemeler doğrudan nakit olarak yapılmayacak; İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanacak tutar, işverenin SGK’ya ödeyeceği primlerden mahsup edilecek.

Yeni İşyerlerine Ayrıcalık

2026 yılında ilk kez faaliyete geçen işletmelerde herhangi bir ücret sınırı aranmaksızın tüm sigortalılar için destek verilecek.

HANGİ DURUMLARDA DESTEK KESİLİR?

Öte yandan "hataya yer olmayan" desteğin iptal edileceği durumları ise şu şekilde:

Gecikmiş Ödemeler

Primlerin yasal süresinde ödenmemesi veya bildirimlerin süresinde yapılmaması.

Kayıt Dışı İstihdam

Denetimlerde sigortasız işçi çalıştırdığı veya "sahte sigortalı" bildirdiği tespit edilen işletmeler, tespit tarihinden itibaren destekten mahrum kalacak.

Eksik Kazanç Bildirimi

Eğer brüt asgari ücretin %10’unu (3.303 TL) geçmeyecek tutarda eksik bildirim yapılırsa SGK önce ihtar verecek. 15 günde düzeltilmezse destek kesilecek.

ÖZEL SEKTÖRLERDEKİ ÜCRET SINIRLARI

Desteğe esas olan günlük kazanç sınırları bazı sektörlerde daha yüksek tutuldu:

Toplu İş Sözleşmesi (TİS) Uygulanan İşyerleri: 2.600 TL ve altı.

Linyit ve Taşkömürü Madenleri: 3.467 TL ve altı.

ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ RAKAMLARI

