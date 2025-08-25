Artık yoksul olmak için bile 4 kişi çalışmalı

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu’nun Ar-Ge birimi KAMU-AR’ın açıkladığı Ağustos 2025 açlık-yoksulluk sınırı araştırmasına göre, dört kişilik bir ailenin açlık sınırı geçen aya göre 744 lira artarak 28 bin 444 liraya yükseldi. Gıda dışı harcamalar 59 bin 466 lira, yoksulluk sınırı ise 87 bin 910 liraya çıktı.

Rapora göre açlık sınırı, 22 bin 104 lira olan net asgari ücretin 6 bin 341 lira üzerinde. Asgari ücret yalnızca dört kişilik bir ailenin 23 günlük gıda harcamasını karşılayabiliyor. En düşük emekli aylığı 16 bin 881 lirayla 18 gün, en düşük memur maaşı ise yoksulluk sınırının ancak yüzde 57,5’ini karşılayabiliyor.

Son bir yılda açlık sınırı 7 bin 486 lira, yoksulluk sınırı ise 23 bin 753 lira arttı.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu’nun Ar-Ge birimi KAMU-AR’ın açıkladığı Ağustos 2025 açlık-yoksulluk sınırı raporunda şu ifadelere yer verildi:

"Açlık sınırı yılın ilk sekiz ayında toplam 7 bin 468 lira arttı ve yılın ikinci yarısı için zam yapılmayan ve 2025 yılının tamamında uygulanacağı kesinleşen 22 bin 104 liralık net asgari ücretin 6 bin 341 lira üzerine çıktı. Asgari ücretin açlık sınırı seviyesine çıkabilmesi için en az yüzde 28,7 oranında artırılması gerekiyor. Bu oran ilerleyen aylarda da artmaya devam edecek. Dört kişilik bir ailenin sadece 23 günlük beslenme harcamasını zor karşılayabilir hale düşen asgari ücret yoksulluk sınırının ise dörtte birini ancak karşılıyor. Buna göre ailede dört kişinin asgari ücretle çalışarak haneye getireceği gelir yoksulluk sınırını ancak yakalıyor. Bu yılın ikinci yarısı için 16 bin 881 lira olarak uygulanan en düşük emekli aylığı ise sadece 18 günlük beslenmeye yetiyor. En düşük emekli aylığın ayılın ikinci yarısı için yapılan zam iki günlük beslenmeyi karşılıyor.

Yüzde 15,57 oranında zamlanarak bu yılın ikinci yarısı için 50 bin 534 liraya yükselen en düşük memur maaşı yoksulluk sınırının yüzde 57,5’ini, 57 bin 310 liraya yükselen ortalama memur maaşı ise yüzde 65’ini zor karşılıyor. Yoksulluk sınırını karşılayabilmesi için en düşük memur maaşının en az 74, ortalama memur maaşının ise yüzde 53,4 oranında artırılması gerekiyor.

İNSAN ONURUNA YARAŞIR ŞEKİLDE YAŞAMANIN BEDELİ 87 BİN 910 LİRA

Yetişkin erkek için 2 bin 800, kadın için 2 bin 200, genç için 3 bin ve çocuk için de bin 600 kalori esas alınarak yapılan hesaplamaya göre ağustos ayı açlık sınırı yetişkin erkek için 8 bin 305 lira, yetişkin kadın için 6 bin 519 lira, çocuk için 4 bin 734 lira ve genç için de 8 bin 886 lira oldu.

Dört kişilik bir ailenin insan onuruna yaraşır şekilde yoksunluk hissi duymadan yaşayabilmesi için yapması gereken gıda ile gıda dışı harcamaların toplam tutarını gösteren yoksulluk sınırı ise Ağustos 2025 itibariyle 87 bin 910 liraya tırmandı. Yoksulluk sınırında ağustosta 2 bin 564 liralık, yılın ilk sekiz ayında 16 bin 862 liralık ve son 12 aylık dönemde ise 23 bin 754 liralık artış oldu."

