Anlaşmalar ve toplantılar dalgalanmaya neden oldu: Borsa düştü
New York borsası, ABD'de açıklanan verilerin, faiz indirimlerine dair beklentilerle ilgili belirsizliği artırmasıyla günü düşüşle tamamladı.

New York borsası, ABD'de açıklanan güçlü ekonomik verilerin faiz indirimlerine dair beklentileri zayıflatmasıyla günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi %0,38 azalışla 45.947,32 puana, S&P 500 endeksi %0,50 düşüşle 6.604,80 puana, Nasdaq endeksi ise %0,50 kayıpla 22.384,70 puana indi.

ABD ekonomisi, ikinci çeyrekte %3,8 büyüyerek son bir yılın en güçlü performansını gösterirken, işsizlik maaşı başvuruları 218 bine gerileyerek beklentilerin altında kaldı. Dayanıklı mal siparişleri ağustosta %2,9 artışla öngörüleri aşarken, mal ticareti açığı %16,8 daralarak 85,5 milyar dolara indi.

Ülkede ikinci el konut satışları ise ağustosta yüzde 0,2 azalsa da piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Analistler, güçlü ekonomik verilerin faiz oranlarının daha da düşürüleceğine dair iyimserliği zayıflattığını belirterek, yarın yayımlanacak önemli enflasyon göstergelerinden biri olan kişisel tüketim harcamaları verisinin de yakından takip edileceğini aktardı.

Fed yetkililerinin açıklamaları da takip edilirken, bazıları iş gücü piyasasını korumak için daha agresif faiz indirimleri gerektiğini savundu, bazıları ise temkinli olunması gerektiğini dile getirdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni atadığı Fed Yönetim Kurulu Üyesi Stephen Miran, merkez bankasının faiz oranlarını hızla düşürmemesi durumunda ekonomiye zarar verme riskiyle karşı karşıya olduğunu ifade etti.

Fed'in Denetimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Michelle Bowman, iş gücü piyasası verilerinin beklenenden "daha kırılgan" bir tablo ortaya koyduğunu, enflasyonun ise hedefle uyumlu aralıkta olduğunu bildirdi. Bowman, bu durumun Fed'in odağını iş gücü piyasasına kaydırması gerektiği anlamına geldiğini vurguladı.

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, faiz oranlarının daha da düşürülmesi gerektiğini ancak tam istihdam ve fiyat istikrarı hedeflerine yönelik riskleri dengelemek için yavaş hareket edilmesi gerektiğini belirtti.

Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, ekonomik verilerin, enflasyonun Fed'in hedefine ulaşma yolunda olduğunu ve iş gücü piyasasının istikrarlı seyrettiğini göstermesi halinde faiz oranlarının daha da düşebileceğini kaydetti. Goolsbee, tarife kaynaklı enflasyon konusundaki endişelerinin de sürdürdüğünü ifade etti.

Kansas City Fed Başkanı Jeff Schmid, enflasyonu düşürme ihtiyacına işaret ederek, Fed'in yakın zamanda tekrar faiz indirmesine gerek olmayabileceğinin sinyalini verdi.

Öte yandan, ABD'de 30 Eylül'de sona erecek mali yılın bitimine az süre kala yeni bütçe tasarısına ilişkin gelişmeler de izlenirken, bütçe müzakerelerinde şu ana kadar bir anlaşmaya varılamaması, hükümetin finansman yetersizliği nedeniyle kapanabileceğine dair endişeleri artırdı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

