Altında düşüş! Uzman uyardı: Alım fırsatı olabilir

Rekor seviyenin ardından gelen kâr satışlarıyla geçtiğimiz haftayı düşüşle tamamlayan altın, dün yeniden toparlasa da düşüşe geçti.

Hafta başında rekor seviyelere ulaşan altın fiyatları, haftanın ikinci gününde kar satışlarının etkisiyle hafif düşüş yaşadı.

Dün gece geç saatlerde ons altın 4.381,38 dolarla zirveye tırmandı. Ancak sabah saatlerinde yüzde 0,16’lık düşüş kaydeden değerli metal, 4.348,65 dolardan işlem gördü. Yurt içinde ise gram altın 5.862,56 TL seviyesinde alıcı buldu.

GERİ ÇEKİLMELER YENİ ALIM FIRSATI OLABİLİR

KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, son günlerde altın fiyatlarında yaşanan dalgalanmalara ilişkin değerlendirmede bulundu. Waterer, “Kar realizasyonu ve güvenli liman talebindeki azalma, altının yukarı yönlü hareketini bir miktar sınırladı. Ancak Fed mevcut faiz indirim sürecini sürdürdüğü müddetçe, altındaki geri çekilmeler yatırımcılar için yeni alım fırsatları yaratabilir” ifadelerini kullandı.

Geçen hafta 4.379 dolarla tarihi zirveyi gören ons altın, kâr satışlarının etkisiyle 4.245 dolara kadar gerilemişti. Haftanın ilk işlem gününde yeniden yükselişe geçen ons altın, şu sıralar 4.327 dolardan işlem görüyor. Gram altın ise 5.828 TL’den alıcı buluyor.

GÖZLER ABD ENFLASYON VERİLERİNDE

Bu hafta piyasaların odağında ABD’nin açıklayacağı gecikmeli enflasyon verileri olacak. Cuma günü yayımlanması beklenen rakamların, çekirdek enflasyonun Eylül ayında yüzde 3,1’de sabit kaldığını göstermesi öngörülüyor.

İç piyasalar ise Merkez Bankası'nın 23 Ekim Perşembe günü açıklayacağı faiz kararına odaklanmış durumda.

FED’İN FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİSİ ALTINA DESTEK OLUYOR

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimlerine devam edeceği beklentisi, altın fiyatlarını desteklemeyi sürdürüyor. Piyasalar, hem bu ay hem de Aralık toplantısında Fed’in faiz indirimi yönünde adım atmasını bekliyor.

TRUMP’TAN ÇİN MESAJI

Yatırımcılar ayrıca ABD ile Çin arasındaki yeni ticaret müzakerelerini yakından izliyor. ABD Başkanı Donald Trump, Çin mallarına uygulanması önerilen yüzde 100’lük tarifenin sürdürülebilir olmadığını belirterek, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile görüşeceğini ve “işlerin iyi gideceğini düşündüğünü” söyledi. Trump’ın açıklamaları sonrasında altın, Cuma günü yaklaşık yüzde 1,8 düşerek Mayıs ortasından bu yana en sert günlük kaybını yaşamıştı.

ALTIN FİYATLARI

Günlerce rekor üzerine rekor kıran altın geride bıraktığımız haftayı yüksek kapatmıştı. Yeni haftaya ise yüksek başladı. İşte 21 Ekim Salı gününe ait altın fiyatları...

Gram altın

5.828,37

5.829,07

22 Ayar Bilezik

5.612,04

5.673,25

Altın (ONS)

4.327,13

4.327,67

Altın ($/kg)

138.231,00

138.247,00

Cumhuriyet Altını

40.001,00

40.427,00

Yarım Altın

20.063,00

20.307,00

Çeyrek Altın

10.031,00

10.153,00

Reşat Altını

40.033,47

40.459,95

22 Ayar Altın TL/Gr

5.598,17

5.876,58

Gremse Altın

98.581,55

100.855,04

Tam Altın

39.432,62

40.218,65

Külçe Altın ($)

146.000,00

146.100,00