Altında çılgın zamanlar: Talep de fiyat da patladı! Yastık altı olan dikkat!

Küresel belirsizlikler ve jeopolitik gerilimler altın ve gümüş fiyatlarını tarihin en yüksek seviyelerine taşırken, Kapalıçarşı’da "çılgınlık" boyutunda bir talep patlaması yaşanıyor.

Dünya genelindeki siyasi riskler ve savaş tamtamları, güvenli liman arayışını daha önce görülmemiş bir noktaya taşıdı. Altın, 2025 yılındaki yüzde 65’lik devasa değer kazancının ardından, 2026’nın henüz ilk ayında yüzde 20 daha yükseldi.

Gümüşteki tablo ise çok daha vahim; geçtiğimiz yıl yüzde 265 artan gümüş fiyatları, bu yılın ocak ayında yüzde 60 daha pahalandı.

EKONOMİK VERİLER SUSTU, RİSKLER KONUŞUYOR

Ekonomim'den Yener Karadeniz'e konuşan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, fiyatlardaki bu tırmanışın artık ekonomik verilerle değil, jeopolitik gerginliklerle şekillendiğini belirtti. Yıldırımtürk’e göre fiyatları besleyen ana unsurlar şunlar:

ABD Başkanı Trump’ın Güney Amerika ülkelerine yönelik sert çıkışları ve Grönland meselesi.

İran ile yaşanan yeni gerilimler ve küresel tarife savaşları endişesi.

Doların "uluslararası para" niteliğini yitirmeye başlaması ve Trump’ın "zayıf dolar" isteği.

Çin’in büyümesini engelleme girişimleri ve merkez bankalarının fiziksel altına hücumu.

50 YIL ÖNCEKİ PETROL KRİZİNE BENZEYEN YÜKSELİŞ

Mevcut yükseliş hızını 1970’lerdeki petrol krizi dönemine benzeten Yıldırımtürk, altının o dönemde 35 dolardan 840 dolara çıktığını hatırlatarak, “Nerede duracağını kimse bilmiyor. Ons fiyatı 6-7 bin dolar olabilir belki ama bunun ne zaman olacağını tahmin etmek zor” değerlendirmesinde bulundu.

Uzman, şubat ayının ilk haftasında yüzde 3-5 bandında bir düzeltme (düşüş) beklediğini de sözlerine ekledi.

TAKI SEKTÖRÜ CAN ÇEKİŞİYOR: 900 ATÖLYE KEPENK İNDİRDİ

Fiyatlardaki bu "çılgınlık" yatırımcıyı iştahlandırırken, üretim ve istihdam tarafında tam bir yıkıma yol açtı.

İşçilik maliyetlerinin yüksek olduğu mücevher ve gümüş takı sektöründe talep bıçak gibi kesildi. Gümüş Takı Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği Başkanvekili Suat Topaloğlu’nun verdiği rakamlar durumun vehametini özetliyor:

Son 2 yılda bin 204 gümüş takı atölyesinden yaklaşık 900’ü kapandı. Eskiden 67 işçi çalıştıran atölyeler bugün 4 kişiyle ayakta kalmaya çalışıyor.

FİZİKİ ALTIN VE GÜMÜŞ BULMAK ZORLAŞTI

Kapalıçarşı’da yatırım amaçlı gram ve cumhuriyet altınına olan yoğun talep nedeniyle piyasada mal bulma sıkıntısı baş gösterdi. 100-200 gramlık altın ve gümüş külçelere ulaşmak zorlaşırken, iç ve dış piyasa arasındaki fiyat farkı bin dolardan 5 bin dolara fırladı.

Gümüş tarafında ise ilginç bir durum yaşanıyor; bazı yurttaşlar evdeki gümüş eşyalarını satıp altın almaya çalışırken, bazıları ise parası altına yetmediği için gümüşe yöneliyor.