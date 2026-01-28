Dev banka gümüş tahminini değiştirdi

Dev banka gümüş tahminini değiştirdi
Yayınlanma:
Gümüş fiyatları, hafta başında test edilen 117,75 dolarlık tarihi zirvenin ardından gelen kar satışlarını hızla telafi ederek yeniden atağa kalktı. ABD’li bankacılık devi Citi ise gümüş için tahminini açıkladı.

Gümüş fiyatları, rekor seviyelerde hareketini sürdürüyor. ABD’li bankacılık devi Citi, daha önce 110 dolar olan yıl sonu tahminini "geçersiz" ilan ederek, gümüş için yeni tahminini açıkladı.

28 Ocak 2026 Çarşamba günü itibarıyla kıymetli metal piyasalarında altınla yarışan bir "gri metal" rallisi yaşanıyor. Ocak ayında %58 gibi eşine az rastlanır bir artış kaydeden gümüş, hem sanayi talebi hem de zayıflayan doların etkisiyle yeni rekor seviyelere göz dikti.

GÜMÜŞ PİYASASINDA GÜNCEL DURUM VE TAHMİNLER

Veri TürüDeğer / Tahmin (28 Ocak)Durum
Ons Gümüş ($)~114 - 115 $Yükseliş Sürüyor
Gram Gümüş (TL)161 TLRekor Seviye
Ocak Ayı Toplam Kazanç%58Tarihi Sıçrama
Citi 3 Aylık Hedef150 $Revize Edildi
Citi İyimser Senaryo170 $Rasyo Odaklı

GÜMÜŞÜ 'DURDURULAMAZ' KILAN 3 KRİTİK ETKEN

Gümüş, altından farklı olarak sanayi metalleri grubunda da yer alması nedeniyle "çifte motorlu" bir yükseliş yaşıyor:

Sanayi ve Teknoloji Açlığı

Yapay zekâ veri merkezleri, güneş panelleri ve elektrikli araç (EV) üretiminde gümüşe duyulan ihtiyaç, mevcut küresel arzın çok üzerine çıktı. Rafineriler, talebe yetişmek için küçük külçe üretimini geçici olarak durdurdu.

Çin’in İhracat Freni ve Güçlü Alımı

Dünyanın en büyük üreticilerinden Çin’in gümüş ihracatına yönelik kontrol kararları ve Çinli perakende alıcıların "made in China" rallisi, piyasayı domine ediyor.

Zayıf Dolar ve Fed Endişesi

Dolar endeksinin (DXY) Şubat 2022'den bu yana ilk kez 96 seviyesinin altına sarkması ve bu akşam açıklanacak Fed faiz kararı öncesi artan belirsizlik emtia grubunu destekliyor.

"ALTININ KARESİ" VE 170 DOLAR SENARYOSU

Citi analistleri, yayımladıkları notta gümüşü "altın steroit almış gibi" veya "altının karesi" olarak tanımladı.

ABD’li Citi; dün yayımladığı son raporunda, Çin’deki güçlü talebe işaret etti ve gümüş fiyatının 3 ay içinde 150 dolara ulaşabileceğini tahmin etti. 2011 yılında 32/1 oranına ulaşan altın-gümüş rasyosunu da anımsatan Citi analistleri, bu ihtimalin yeniden gerçekleşmesi halinde ise gümüşün 170 dolara kadar ivmelenebileceğini ileri sürdü.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

