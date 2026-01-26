Altın zirveden düştü: Bu 6 madene yatıran daha çok kazandı

Altın ve gümüşün art arda rekor tazelediği dönemde, yatırımcıların alışılagelmiş tercihlerini sorgulatan veriler ortaya çıktı. Yatırımcısına en yüksek getiri sağlayan madenler belli oldu. Yıllardır “güvenli liman” olarak görülen altının listede gerilerde yer alması dikkat çekerken, gümüş, platin ve kobalt gibi madenlerin yatırımcısına altından çok daha yüksek kazanç sağlaması şaşkınlık yarattı.

Altın, tarih boyunca belirsizlik dönemlerinde yatırımcıların en çok güvendiği değerli madenlerden biri olarak öne çıktı. Enflasyona karşı korunmak ve birikimlerini güvenli şekilde değerlendirmek isteyen milyonlarca kişi, tercihini altından yana kullandı.

YATIRIMCI TERCİHLERİNDE DENGELER DEĞİŞİYOR

Ortaya çıkan son veriler, değerli maden piyasasında alışılmış dengelerin sarsıldığını ve yatırımcıların en yüksek getiriyi altın dışındaki alternatif madenlere yönlendirdiğini ortaya koydu.

Son dönemde özellikle teknoloji, savunma sanayi, otomotiv ve enerji sektörlerinde kullanılan madenlerin değer kazanmasıyla birlikte yatırımcı ilgisi de bu alanlara yöneldi.

ALTIN İLK 5’E GİREMEDİ

Açıklanan listede en dikkat çeken ayrıntılardan biri, geleneksel güvenli liman olarak görülen altının ilk 5’e dahi girememesi oldu. Bu tablo, piyasaları yakından izleyen yatırımcılar arasında büyük bir şaşkınlık yarattı.

EN YÜKSEK GETİRİ SAĞLAYAN MADENLER

Yapılan çalışmalara göre, son dönemde yatırımcısına en fazla kazandıran madenler ve getiri oranları şu şekilde sıralandı:

  • 10. Kalay: %42
  • 9. Neodimyum: %44
  • 8. Lityum: %51
  • 7. Altın: %58
  • 6. Paladyum: %83
  • 5. Rodyum: %101
  • 4. Sülfür: %116
  • 3. Kobalt: %120
  • 2. Platin: %125
  • 1. Gümüş: %147

GÜMÜŞ BİRİNCİ SIRADA

Yatırım araçları arasında dikkat çeken performansıyla öne çıkan gümüş, yüzde 147’lik getiri oranıyla listenin zirvesine yerleşerek yatırımcısına en fazla kazandıran maden oldu.

Gümüşün ardından platin ve kobaltın da yükseliş trendine girmesi, özellikle sanayi ve teknoloji alanlarında yoğun kullanılan madenlerin yatırımcısına yüksek kazanç sağlamasıyla dikkat çekti.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

