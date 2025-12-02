Altın bu sabah şaşırttı!

Altın fiyatlarında dalgalı seyir hakim.

Geçtiğimiz hafta ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimi sinyalleriyle birlikte ons ve gram altın fiyatları önce uçuşa geçti.

Dün haftaya yüksek başlayarak 5 haftanın zirvesine yerleşen altın fiyatlarında yükseliş trendi başladı derken ivme tersine döndü.

Fed'in 9-10 Aralık tarihlerinde gerçekleştireceği toplantıdan faiz indirimi kararı çıkacağı beklentisi, piyasaları yangın yerine çevirdi. Bu güçlü beklentiyle birlikte ons altın fiyatları son 5 haftanın en yüksek seviyesini gördü.

ZİRVEDEN DÖNDÜ

Gram altın güne 5.755 TL seviyesinden başlarken, ons altın fiyatı 4.216 dolardan işlem görüyor. Dün gerçekleştirilen işlemlerde gram altın 5.821 TL’ye, ons altın ise 4.264 dolara kadar yükselmişti.

Bu seviyeler son beş haftanın en yüksek seviyeleri olurken altında kâr realizasyonları izleniyor.

ANALİSTLER UYARDI: YÖN YUKARI

Piyasa uzmanları, altındaki ateşin sönmeyeceğini öngörüyor. Analistlere göre yukarı yönlü hareketin ons altında 4.290 dolara kadar sürmesi beklenirken, olası bir düşüşte 4.208 dolar destek noktası olarak izleniyor.

YATIRIMCILARIN GÖZÜ BU VERİLERDE

Fed yetkililerinin açıklamaları ve ABD hükümetinin uzun süreli kapanmasının ardından gelen zayıf ekonomik veriler, faiz indirimi ihtimalini kuvvetlendirdi.

Piyasalar şu an yüzde 87 olasılıkla 25 baz puanlık bir indirimi fiyatlıyor. Yatırımcıların gözü ise bu hafta açıklanacak imalat ve istihdam verilerinde olacak.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Peki gram altın çeyrek altın ne kadar? İşte 2 Aralık 2025 Salı gününün ilk saatlerinde altın fiyatları...

Gram altın % -0,37

ALIŞ(TL) 5.759,21

SATIŞ(TL) 5.759,87

Çeyrek Altın % -0,37

ALIŞ(TL) 9.433,00

SATIŞ(TL) 9.542,00

Altın (ONS) % -0,49

ALIŞ($) 4.216,32

SATIŞ($) 4.216,88