Akaryakıtta tabela değişti mi? İşte 20 Aralık güncel fiyatlar

Brent petrolde yaşanan büyük düşüş nihayet Türkiye'de akaryakıt fiyatlarına yansıdı. Geçtiğimiz haftalarda zam haberleri gelen akaryakıtta bu kez art arda indirim haberleri geliyor.

Petrol fiyatları düştü gözler akaryakıtta!

Benzine iki gün üst üste indirim geldi. 16-17 Aralık'ta gelen indirimle araç sahipleri rahat bir nefes aldı. Ancak bu indirim serisinin sürebileceği ifade ediliyor. Gazeteci Olcay Aydilek, akaryakıtta yeni indirimlerin gelebileceğini ifade etti. Önümüzdeki günlerde indirim gelip gelmeyeceği belli olacak.

Benzin alacak araba sahipleri, depolarını daha uyguna doldurabilecek.

GELEN ZAM VE İNDİRİMLER

Akaryakıta tabela sık sık değişiyor.

Motorin grubuna 21 Kasım günü 1 lira 86 kuruş zamlanmıştı.

Motorine 25 Kasım'da gelen 2 lira 44 kuruşluk indirimin ardından 28 Kasım'da yine indirim gelmişti.

Otogaza 4 Aralık Perşembe günü 80 kuruş zam gelmişti.

13 Aralık'ta motorine 2 lira indirim geldi.

16 Aralık'ta benzinde tabela 2 liralık indirimle değişti.

17 Aralık'ta da 83 kuruşluk indirim gelerek akaryakıt bir kez daha indirim aldı.

Yapmayın alışık değiliz! Akaryakıtta şaşırtan haber

İŞTE İL İL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (20 ARALIK CUMARTESİ)

Akaryakıtta güncel fiyatlar şu şekilde:

İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 51.78 TL

Motorin litre fiyatı: 53.18 TL

LPG litre fiyatı: 28.51 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 51.61 TL

Motorin litre fiyatı: 53.01 TL

LPG litre fiyatı: 27.88 TL

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 52.63 TL

Motorin litre fiyatı: 54.19 TL

LPG litre fiyatı: 28.40 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 52.99 TL

Motorin litre fiyatı: 54.56 TL

LPG litre fiyatı: 28.33 TL