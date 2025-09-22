Akaryakıta zam geldi mi?

Türkiye genelinde benzin, motorin ve LPG fiyatları, özellikle döviz kurundaki dalgalanmalar, küresel petrol piyasasındaki değişimler ve vergi düzenlemeleri gibi unsurlardan etkilendiği için araç sahipleri tarafından yakından izleniyor. Bu etkenler, pompa tabelalarındaki rakamların şekillenmesinde belirleyici rol oynuyor.

22 Eylül Pazartesi günü itibarıyla büyük şehirlerde benzin ve motorin fiyatlarında dikkat çekici bir zam ya da indirim söz konusu değil; fiyatlar beklenen zam gelmeyince sabit kaldı.

Gazeteci Olcay Aydilek'in duyurduğuna göre uluslararası piyasalarda Brent petrol fiyatlarının biraz daha yükselmesi halinde benzine cumartesi gününden geçerli olmak üzere yaklaşık 1 TL zam bekleniyordu.

Ancak beklenen zam gelmedi, gözler ise petrol fiyatlarında.

EN SON 4 EYLÜL'DE ZAM GELMİŞTİ

Akaryakıtta en son 4 Eylül'de motorinin litre fiyatına 2 lira 5 kuruş zam yapılmıştı.

İstanbul’da ortalama 52 lira 21 kuruş seviyesinde olan motorinin litresi, zam sonrası 54 lira 25 kuruşa çıkmıştı.

Motorine gelen zamdan önce 27 Ağustos'ta benzine 1,21 TL zam gelmişti.

20 Eylül 2025 itibarıyla benzin, motorin ve LPG fiyatları şu şekilde:

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Avrupa Yakası:

Benzin: 52,84 TL

Motorin: 54,25 TL

LPG: 26,51 TL

Anadolu Yakası:

Benzin: 52,69 TL

Motorin: 54,13 TL

LPG: 25,88 TL

Ankara Akaryakıt Fiyatları

Benzin: 53,63 TL

Motorin: 55,19 TL

LPG: 26,40 TL

İzmir Akaryakıt Fiyatları

Benzin: 53,95 TL

Motorin: 55,53 TL

LPG: 26,33 TL