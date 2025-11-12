ABD'den Türkiye'yi zora sokacak hamle: Rusya'dan gaz almayı durdurun

Bakan Fidan'ın ABD'li mevkiidaşı Marco Rubio ve Başkan Yardımcısı JD Vance ile yaptığı görüşmede enerji ithalatı konusu gündeme geldi. ABD tarafı, enerji ihtiyacının büyük kısmını Rusya'dan karşılayan Türkiye'yi zora sokacak baskıyı artırırken "Rusya'dan gaz almayı durdurun" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başanı Donald Trump ile yaptığı görşmenin ardından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar 43 milyar dolarlık enerji anlaşmasını duyurmuş "'Enerjiye ihtiyacım var mı?' Var. Kim ucuza verirse ondan alırım" diyerek eleştirilere yanıt vermişti.

Yerli doğalgaz rezervi ile ihtiyacının yüzde 5’ini bile karşılayamayan Türkiye'nin enerji ithalatının büyük kısmını yaptığı Rusya ile ilişkilerinin nasıl etkileneceği merak konusu olurken ABD medyasında yazılanlar sürece ilişkin soru işaretlerini artırdı.

"RUSYA'DAN GAZ ALMAYI DURDURUN"

Türkiye, enerji ithalatında Rusya ile ABD arasında kaldı. ABD merkezli Bloomberg’e göre; geçtiğimiz pazartesi günü Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Başkan Yardımcısı JD Vance arasındaki görüşmede enerji ithalatı konusu gündeme geldi.

ABD kanadı ‘Rusya’dan enerji alımını durdurun’ dedi. Fidan’ın ABD'nin talebine ne yanıt verdiği bilinmezken Bloomberg analistleri, ABD’den gelen baskının Türkiye için “potansiyel zorluklar” yaratabileceğine dikkat çekti.

Türkiye’nin kısa ve orta vadede Rusya’dan enerji ithalatını sıfırlaması mümkün görünmüyor.

ABD'DEN TÜRKİYE'Yİ ZORA SOKACAK HAMLE

Resmi veriye göre ocak-ağustos döneminde Türkiye’nin petrol ithalatının yüzde 62.6’sı Rusya’dan yapıldı. Aynı dönemde Türkiye’nin doğalgaz ithalatının yüzde 45’i Rusya’dan boru hatlarıyla taşındı. Türkiye ile Rusya arasında imzalanan 2 büyük doğalgaz anlaşmasından biri olan ‘Mavi Akım’da süre bu yıl sona erecek.

Enerji uzmanları ise Ankara ile Moskova arasında yeni bir anlaşmanın imzalanmasını bekliyor. Türkiye, Rusya’nın petrol türevi ürünler ihracatında bu yıl ilk sırada yer alıyor. Rus doğalgazında ise Avrupa ve Çin’den sonra üçüncü büyük alıcı konumundayız. ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye gibi Rus gazına bağımlı Macaristan ve Hindistan’a ‘Ukrayna’daki savaşı finanse etmeyin’ diyerek baskı yapıyor.

