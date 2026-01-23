AB-ABD gerilimi düştü borsalar yükseldi

AB-ABD gerilimi düştü borsalar yükseldi
Yayınlanma:
Jeopolitik gerilimlerin hafiflemesi ve ABD ekonomisinden gelen olumlu veriler, New York borsasında geniş tabanlı bir yükselişi tetikledi.

New York borsası, jeopolitik kaygıların azalması ve güçlü ekonomik göstergelerin etkisiyle artışla kapandı. Piyasalar, ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland üzerinden bazı Avrupa ülkelerine yönelik tarife tehdidinden vazgeçmesinin yarattığı rahatlamadan destek aldı.

ENDEKSLER YÜKSELİŞLE KAPANDI

Kapanışta Dow Jones endeksi 300 puanın üzerinde kazançla yüzde 0,63 artarak 49.384,01 puana ulaştı. S&P 500 endeksi yüzde 0,55 yükselişle 6.913,35 puana, teknoloji ağırlıklı Nasdaq endeksi ise yüzde 0,91 artışla 23.436,02 puana çıktı.

Trump'ın sözleri New York borsasını uçurdu!Trump'ın sözleri New York borsasını uçurdu!

OLUMLU EKONOMİK VERİLER YATIRIMCI PSİKOLOJİSİNİ DESTEKLEDİ

ABD'de açıklanan veriler, ekonominin sağlam temellerde ilerlediğini gösterdi. Ülke ekonomisi, 2025 yılının üçüncü çeyreğinde yüzde 4,4 büyüyerek son bir yılın en yüksek performansını kaydetti.

Borsa İstanbul dünyanın tersine gitti!Borsa İstanbul dünyanın tersine gitti!

Bu rakam, önceki yüzde 4,3'lük öngörünün üzerinde bir revizyon anlamına geliyor. Ayrıca, Fed'in önemli enflasyon göstergelerinden biri olan çekirdek kişisel tüketim harcamaları endeksi kasım ayında beklentilere uygun bir artış gösterdi. İşsizlik maaşı başvurularındaki hafif artış ise piyasa beklentilerini aşmadı.

Kaynak:AA

