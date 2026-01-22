900 bin lirası olan asgari ücretten daha fazla kazanıyor: Bankalar yarışa girdi

Türkiye'de son yıllarda öne çıkan yatırım araçları arasında faiz, vatandaşların en çok tercih ettiği seçeneklerden biri haline geldi. Türk Lirası cinsinden birikimlerini değerlendirmek isteyen yatırımcılar; altın, döviz ve borsanın yanı sıra mevduat faizine yönelerek güvenli getiri arayışını sürdürüyor.

900 BİN TL'NİN AYLIK FAİZ GETİRİSİ NE KADAR?

Bankaların güncel faiz oranları yatırımcılar tarafından yakından takip edilirken, hangi bankanın en yüksek mevduat faizini sunduğu ve 900 bin TL’nin aylık getirisinin ne kadar olduğu merak ediliyor. 2026 yılı için belirlenen asgari ücret ise, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yüzde 27 zam ile net 28.075 TL olarak açıklanmıştı.

HALKBANK FAİZ GETİRİSİ

Faiz Oranı %37

Net Kazanç 24.085,48 TL

Vade Sonu Tutar 924.085,48 TL

TEB FAİZ GETİRİSİ

Faiz Oranı %44

Net Kazanç 29.088,14 TL

Vade Sonu Tutar 929.088,14 TL

VAKIFBANK FAİZ GETİRİSİ

Faiz Oranı %43

Net Kazanç 27.991,23 TL

Vade Sonu Tutar 927.991,23 TL

ENPARA FAİZ GETİRİSİ

Faiz Oranı %39

Net Kazanç 25.387,4 TL

Vade Sonu Tutar 925.387,4 TL

GETİR FİNANS FAİZ GETİRİSİ

Faiz Oranı %42

Net Kazanç 25.280,07 TL

Vade Sonu Tutar 925.280,07 TL

FİBABANKA FAİZ GETİRİSİ

Faiz Oranı %43

Net Kazanç 28.417,04 TL

Vade Sonu Tutar 928.417,04 TL

HSBC FAİZ GETİRİSİ

Faiz Oranı %43,5

Net Kazanç 28.752,53 TL

Vade Sonu Tutar 928.752,53 TL

AKBANK FAİZ GETİRİSİ

Faiz Oranı %40

Net Kazanç 26.038,36 TL

Vade Sonu Tutar 926.038,36 TL

YAPIKREDİ FAİZ GETİRİSİ

Faiz Oranı %43

Net Kazanç 26.522,57 TL

Vade Sonu Tutar 926.522,57 TL