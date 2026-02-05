55 yıllık oyuncak fabrikasının kapanacağı tarih belli oldu

Yayınlanma:
Güncelleme:
55 yıllık geçmişe sahip oyuncak devi Playmobil, Almanya’da yükselen üretim giderlerini gerekçe göstererek Bavyera eyaletindeki Dietenhofen fabrikasında üretimi sonlandırma kararı aldı. Haziran ayı sonuna kadar tamamen kapanacak fabrikada yaklaşık 350 çalışanın işini kaybedeceği bildirildi.

Alman oyuncak devi Playmobil, Almanya’daki yükselen üretim giderlerini gerekçe göstererek Bavyera eyaletinin Ansbach ilçesindeki Dietenhofen fabrikasını kapatma kararı aldı.

Şirket açıklamasında, 1970’lerin başından bu yana ikonik Playmobil figürlerinin üretildiği fabrikanın haziran ayı sonu itibarıyla tüm faaliyetlerine son verileceği belirtildi. Kapanma kararı, Playmobil’in çatı kuruluşu Horst Brandstätter Group’un üretimi Almanya dışındaki tesislere kaydırma stratejisinin bir parçası olarak açıklandı.

ARTAN MALİYETLER KARARDA BELİRLEYİCİ OLDU

Şirket açıklamasında, son yıllarda maliyetlerin ciddi biçimde arttığı vurgulanarak, “Playmobil markasının uzun vadeli rekabet gücünü ve grubun ekonomik istikrarını korumak amacıyla üretimin başka tesislere taşınmasına karar verildi” denildi.

54 yıllık tütün fabrikası kepenk kapatıyor: Yüzlerce çalışan işşiz kalacak54 yıllık tütün fabrikası kepenk kapatıyor: Yüzlerce çalışan işşiz kalacak

Playmobil’in şu anda İspanya, Çekya ve Malta’da üretim tesisleri bulunmasına rağmen, Dietenhofen’deki üretimin hangi ülkeye ya da hangi fabrikaya kaydırılacağı konusunda henüz açıklık sağlanmadı. Buna karşın şirket, Dietenhofen tesisinde Lechuza markasıyla saksı ve bitki kapları üretiminin süreceğini duyurdu.

Oyuncak devi fabrikasını kapattı: Çalışanların iş akdi feshedildi - Dünya Gazetesi

LOJİSTİK MERKEZİ VE GENEL MERKEZ FAALİYETTE KALACAK

Şirketten yapılan açıklamada, Bavyera’da bulunan Herrieden lojistik merkezinin çalışmalarını sürdüreceği belirtildi. Ayrıca Playmobil’in pazarlama ve ürün yönetimi faaliyetlerinin yürütüldüğü Zirndorf’taki genel merkezin alınan karardan etkilenmeyeceği vurgulandı.

Kapanma kararına sendikalardan tepki geldi. Kimya, enerji ve maden işçileri sendikası IGBCE, şirket yönetimini “yıllardır süren kötü yönetimin bedelini çalışanlara ödetmekle” suçladı.

IGBCE yetkilisi Maximilian Krippner, Bavyera Radyosu’na yaptığı açıklamada bu kararın, “Dietenhofen’de oyuncak üretiminin ve dolayısıyla Playmobil’in Almanya’daki üretiminin tamamen sona ermesi anlamına geldiğini” söyledi. Krippner, sendika ve işyeri temsilciliğinin karara karşı mücadele edeceklerini vurguladı.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

