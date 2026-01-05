2026 kira artış oranı ne kadar oldu?

TÜİK’in Aralık 2025 enflasyon verilerini açıklamasının ardından, Ocak ayı için uygulanacak kira artış oranı da netleşti. TÜİK'in açıkladığı enflasyon verisine göre Ocak ayında kira ve işyerlerine uygulanacak tavan zam oranı yüzde 34, 88 olarak hesaplandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılının son enflasyon verilerini kamuoyuyla paylaştı. Açıklanan rakamların ardından, Ocak 2026 kira oranı da belli oldu.

KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR OLDU?

TÜİK'in açıkladığı enflasyon verisine göre Ocak ayında kira ve işyerlerine uygulanacak tavan zam oranı yüzde 34, 88 olarak hesaplandı. Aralık ayında zam oranı yüzde 35,91 olarak hesaplanmıştı.

Kiracılar ve ev sahipleri, kira artış oranını bu hesaplama üzerinden belirleyecek. Ancak özellikle İstanbul başta olmak üzere birçok büyükşehirde yüksek kira bedelleri, zam dönemini pek çok kiracı için adeta kabusa çeviriyor.

KİRA ZAM ORANLARI AÇIKLANAN ENFLASYON VERİLERİNE GÖRE BELİRLENİYOR

2024'ün temmuz ayına kadar 2 yıl boyunca konut kiralarında yüzde 25 zam tavanı uygulanmıştı. Mehmet Şimşek yönetimi bu uygulamayı kaldırarak kirada yeniden enflasyon hesaplamasını getirmişti. Böylece son bir yıldır kira zam oranları, açıklanan enflasyon verilerine göre belirleniyor.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

