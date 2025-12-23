2025 yılına girerken iğneden ipliğe gelen fiyat güncellemelerine bir yenisi daha ekleniyor. Sürücülerin merakla beklediği köprü ve otoyol geçiş ücretleri için oran netleşmeye başladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, devletin işlettiği otoyol ve köprülerde yüzde 25,49 oranında artış yapılabileceğinin sinyalini verdi.

Son Dakika | Köprü ve otoyollara yeni yıl zammı duyuruldu

Bakan Uraloğlu, yaptığı açıklamada zammın kaçınılmaz olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi:

"Karayolları Genel Müdürlüğü'nün işlettiği otoyollar var. Burada yaklaşımımız yeniden değerleme oranında olabilir diye düşünüyoruz. Yap-işlet-devret durumundaki otoyollarda sözleşmede nedir, ona bakacağız. Bazen yüzde 10 düzenleme yapabiliriz. Enflasyon ne oldu, ulaşımdaki enflasyonu etkileyen miktar ne kadardır diye düzenleme yaparız diye düşünüyorum."

Bu açıklamanın ardından gözler yeni fiyatlara çevrildi. Araç sahipleri başta olmak üzere vatandaşlar, "Otoyol ve köprü ücretleri ne kadar oldu?", "Avrasya Tüneli 2026 geçiş ücreti ne kadar?", "Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti ne kadar?" gibi soruların cevabını araştırmaya başladı.

Bakanın işaret ettiği %25,49'luk artış senaryosuna göre, İstanbul'daki köprülerden Çanakkale'ye, Osmangazi Köprüsü'nden otoyollara kadar beklenen yeni fiyatlar da ortaya çıktı.

YENİ OTOYOL VE KÖPRÜ ÜCRETLERİ NE KADAR?

Gelecek olan %25,49 oranında zam ile birlikte köprü ve otoyol fiyatlarının şu şekilde olması bekleniyor:

(Resmi tarife Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yılbaşında ilan edilecek.)

1. 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü

Araç Sınıfı Mevcut Fiyat (2025) Yeni Tahmin (%25,49 Zamlı) 1 (Otomobil) 47 TL ~59,00 TL 2 (Minibüs/Hafif Ticari) 60 TL ~75,25 TL 3 (Otobüs) 134 TL ~168,00 TL 4 (Kamyon) 268 TL ~336,25 TL 5 (Tır) 336 TL ~421,50 TL 6 (Motosiklet) 20 TL ~25,00

2. Osmangazi Köprüsü (İstanbul - İzmir Hattı)

Körfez geçişini 6 dakikaya indiren Osmangazi Köprüsü'nde ağır vasıtalar için maliyetler artıyor:

Araç Sınıfı Mevcut Fiyat (2025) Yeni Tahmin (%25,49 Zamlı) 1 (Otomobil) 795 TL ~997,50 TL 2 (Minibüs) 1.270 TL ~1.593,75 TL 3 (Otobüs) 1.510 TL ~1.895,00 TL 4 (Kamyon) 2.005 TL ~2.516,00 TL 5 (Tır/Treyler) 2.530 TL ~3.175,00 TL 6 (Motosiklet) 555 TL ~696,50 TL

3. Yavuz Sultan Selim Köprüsü (3. Köprü)

Transit geçişin ve ağır tonajlı araçların zorunlu güzergahı 3. Köprü'de tahmini tarife:

Araç Sınıfı Mevcut Fiyat (2025) Yeni Tahmin (%25,49 Zamlı) 1 (Otomobil) 80 TL ~100,50 TL 2 (Hafif Ticari) 110 TL ~138,00 TL 3 (3 Akslı Araçlar) 200 TL ~251,00 TL 4 (4-5 Akslı Araçlar) 510 TL ~640,00 TL 5 (6+ Akslı Araçlar) 630 TL ~790,50 TL 6 (Motosiklet) 55 TL ~69,00 TL

4. 1915 Çanakkale Köprüsü

Çanakkale Köprüsü'nde geçiş ücretleri ise şu şekilde:

Araç Sınıfı Mevcut Fiyat (2025) Yeni Tahmin (%25,49 Zamlı) 1 (Otomobil) 795 TL ~997,50 TL 2 (Hafif Ticari) 990 TL ~1.242,50 TL 3 (3 Akslı) 1.780 TL ~2.233,75 TL 4-5 (4 ve 5 Akslı) 1.975 TL ~2.478,50 TL 6+ (6 ve Üstü Akslı) 3.755 TL ~4.712,00 TL Motosiklet 200 TL ~251,00 TL

5. Avrasya Tüneli (Gündüz Tarifesi)

Asya ve Avrupa'yı deniz tabanından bağlayan tünelde gündüz tarifesi tahmini:

Araç Tipi Mevcut (Gündüz) Yeni Tahmin (Gündüz) Otomobil 225,00 TL ~282,25 TL Minibüs 337,50 TL ~423,50 TL Motosiklet 175,00 TL ~219,50 TL

(Not: Gece tarifesi genellikle gündüz ücretinin yarısı olarak uygulanmaya devam ediyor.)

YAP-İŞLET-DEVRET'E DEVAM

Bakan Uraloğlu, Yap-İşlet-Devret (YİD) modeliyle işletilen (Osmangazi, Avrasya Tüneli, Çanakkale Köprüsü vb.) projeler için kapıyı açık bıraktı. Sözleşme şartlarına ve döviz kurlarındaki değişime göre bu projelerde zammın farklı oranlarda (daha düşük veya yüksek) uygulanabileceği belirtiliyor.