2026 emekli ikramiyesi tutarı kesinleşti! AKP iki bakanlıkla anlaştı

Emeklilere her yıl Ramazan ve Kurban bayramlarında verilen bayram ikramiyesi yüzde 25 artırılarak 5 bin liraya çıkarılacak.

Geçen yıl 4 bin lira olarak ödenen ikramiyeler, bu yıl 17 milyon 720 bin emekliyi kapsayacak. Düzenlemenin Ramazan Bayramı öncesinde Meclis’ten geçmesi planlanıyor.

İKTİDAR MEDYASI DUYURDU

İktidar medyasından Yeni Şafak'ın haberine göre; zam kararı AKP Grup Başkanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında yapılan görüşmeler sonucunda alındı.

Hazine, ikramiyelerdeki bin liralık artış için SGK’ya toplam 35,4 milyar lira kaynak aktaracak.

BEŞ BİN LİRACIK

Hazine ve Maliye Bakanlığı, ikramiyelere yönelik iki farklı maliyet analizi hazırladı. İlkinde yüzde 20’lik artışla 4.800 lira, ikincisinde yüzde 25’lik artışla 5 bin lira öngörüldü. Asgari ücret zammına paralel olarak yüzde 25’lik oran tercih edildi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, en düşük emekli aylığının 16.881 liradan 20 bin liraya çıkarılmasını içeren kanun teklifini kabul etti. Düzenlemeden yaklaşık 4 milyon 917 bin kişi yararlanacak. Bu artış için Hazine’den SGK’ya toplam 110,2 milyar lira aktarılacak.