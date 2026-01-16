2026 emekli ikramiyesi tutarı kesinleşti! AKP iki bakanlıkla anlaştı

2026 emekli ikramiyesi tutarı kesinleşti! AKP iki bakanlıkla anlaştı
Yayınlanma:
Güncelleme:
Emeklilere Ramazan ve Kurban bayramlarında verilen ikramiye yüzde 25 zamla 5 bin liraya çıkarılacak. İktidar medyası AKP'nin iki bakanlıkla bu tutar için anlaştığını yazdı.

Emeklilere her yıl Ramazan ve Kurban bayramlarında verilen bayram ikramiyesi yüzde 25 artırılarak 5 bin liraya çıkarılacak.

Geçen yıl 4 bin lira olarak ödenen ikramiyeler, bu yıl 17 milyon 720 bin emekliyi kapsayacak. Düzenlemenin Ramazan Bayramı öncesinde Meclis’ten geçmesi planlanıyor.

emekli-ikramiyesi.webp

İKTİDAR MEDYASI DUYURDU

İktidar medyasından Yeni Şafak'ın haberine göre; zam kararı AKP Grup Başkanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında yapılan görüşmeler sonucunda alındı.

Hazine, ikramiyelerdeki bin liralık artış için SGK’ya toplam 35,4 milyar lira kaynak aktaracak.

Meclis'te kabul edildi, en düşük emekli maaşı 20 bin lira oldu! Zamlı maaşı kim ne zaman alacak?Meclis'te kabul edildi, en düşük emekli maaşı 20 bin lira oldu! Zamlı maaşı kim ne zaman alacak?

BEŞ BİN LİRACIK

Hazine ve Maliye Bakanlığı, ikramiyelere yönelik iki farklı maliyet analizi hazırladı. İlkinde yüzde 20’lik artışla 4.800 lira, ikincisinde yüzde 25’lik artışla 5 bin lira öngörüldü. Asgari ücret zammına paralel olarak yüzde 25’lik oran tercih edildi.

MHP'li başkanın bu yorumu en çok Bahçeli'yi kızdırır! Emeklilere "şükürsüzler" dediMHP'li başkanın bu yorumu en çok Bahçeli'yi kızdırır! Emeklilere "şükürsüzler" dedi

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, en düşük emekli aylığının 16.881 liradan 20 bin liraya çıkarılmasını içeren kanun teklifini kabul etti. Düzenlemeden yaklaşık 4 milyon 917 bin kişi yararlanacak. Bu artış için Hazine’den SGK’ya toplam 110,2 milyar lira aktarılacak.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Bağırınca haklı mı oluyorsunuz?
İstanbul'a önce yağmur sonra kar uyarısı: Meteoroloji gün gün açıkladı
Bu şehirde gaza basmak yasak: En fazla 30'la gidebilirsiniz
Bu şehirde gaza basmak yasak: En fazla 30'la gidebilirsiniz
Yastık altı altınında yeni dönem başlıyor! Paranız gidebilir
Paranız gidebilir!
Yastık altı altınında yeni dönem başlıyor
AKOM'dan İstanbul'a kar alarmı: 2 gün yağacak
AKOM'dan İstanbul'a kar alarmı: 2 gün yağacak
AKOM tarih vererek uyardı: İstanbullular dikkat
AKOM tarih vererek uyardı: İstanbullular dikkat
Coca Cola zararına bile satamadı
Coca Cola zararına bile satamadı
Fenerbahçe'de tarihe geçecek gün 31 Ocak: Sadettin Saran da olacak Aziz Yıldırım da Ali Koç da
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin dağıttığı yağmurlukların fiyatları belli oldu
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin dağıttığı yağmurlukların fiyatları belli oldu
Türkiye'nin ünlü zeytin markası iflas bayrağını çekti
Artık sofralarda olmayacak!
Türkiye'nin ünlü zeytin markası iflas bayrağını çekti
Ekonomi
Özel hastaneler valeliğe soyundu saatlik ücret can yaktı!
Özel hastaneler valeliğe soyundu saatlik ücret can yaktı!
Çorba kuyruğundaki emekliden çağrı var!
Çorba kuyruğundaki emekliden çağrı var!
Çin 2051’de %100 yenilenebilir enerjiye ulaşacak: ABD yüzyıl gerisinde!
Çin 2051’de %100 yenilenebilir enerjiye ulaşacak: ABD yüzyıl gerisinde!