ÖSYM’den TUS Açıklaması

DUYURU

(28 Ocak 2026) 2026-TUS 1. Dönem ile 2026-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem: Başvuruların Alınması 2026 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2026-TUS 1. Dönem) ile 2026 Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2026-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem), 15 Mart 2026 tarihinde uygulanacaktır. Sınavlara başvurular, 28 Ocak-5 Şubat 2026 tarihleri arasında yapılacaktır.



Adaylar, başvurularını 28 Ocak 2026 tarihinde saat 10.45'ten itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecektir. Sınavlara ilişkin ayrıntılı bilgi 2026-TUS 1. Dönem Kılavuzu ile 2026-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem Kılavuzu’nda yer almaktadır. Adaylar Kılavuzlara aşağıdaki bağlantılardan erişebilecektir. Sınavlara başvuracak adayların ilgili Kılavuz’u dikkatle incelemeleri gerekmektedir.



Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur. ÖSYM BAŞKANLIĞI

TUS ne zaman?

1. dönem TUS (Tıpta Uzmanlık Sınavı) 15 Mart 2026 saat 10:15'te yapılacak.

2. dönem TUS sınavı ise 23 Ağustos'ta yapılacak.

TUS başvuruları başladı mı?

28 Ocak 2026 saat 10:45 itibarıyla TUS 1. dönem başvuruları başladı.

Başvurular 5 Şubat 2026 saat 23:59'a kadar devam edecek.

TUS geç başvuru tarihi ne zaman?

TUS 1. dönem geç başvuru günü 12 Şubat 2026 olarak belirlendi. Başvurularını yetiştiremeyen adaylar 12 Şubat günü saat 23:59'a kadar başvurularını tamamlayabilir.

TUS sonuçları ne zaman açıklanacak?

TUS 1. dönem sonuçları 15 Nisan 2026'da açıklanacak.

TUS 1. dönem önemli tarihler

İşlem Tarih Saat Başvuru başlangıcı 28.01.2026 10:45 Başvuru bitişi 05.02.2026 23:59 Geç başvuru günü 12.02.2026 — Geç başvuru bitişi (son saat) 12.02.2026 23:59 Sınav tarihi 15.03.2026 10:15 Sonuç tarihi 15.04.2026 —

TUS 2. dönem önemli tarihler

İşlem Tarih Saat Başvuru başlangıcı 08.07.2026 — Başvuru bitişi 16.07.2026 — Geç başvuru günü 24.07.2026 — Geç başvuru bitişi (son saat) 24.07.2026 23:59 Sınav tarihi 23.08.2026 — Sonuç tarihi 17.09.2026 —

TUS nedir?

TUS, açılımı Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı olan ve tıp fakültesi mezunlarının (hekimlerin) uzmanlık eğitimine yerleşebilmesi için girdiği merkezi sınavdır.

TUS’un amacı nedir?

TUS’un temel amacı, hekimlerin tıpta uzmanlık eğitimi kadrolarına puan üstünlüğüne göre yerleşmesini sağlamaktır.

2026 TUS yılda kaç kez yapılıyor?

2026’da TUS, takvimde 1. dönem ve 2. dönem olmak üzere yılda 2 kere yapılıyor.

Geç başvuru nedir?

Normal başvuru süresini kaçıran adaylar için tanımlanan ek başvuru günüdür.

1. dönem TUS başvuru tarihini kaçırırsam 2. dönemi beklemek zorunda mıyım?

Evet 1. dönem başvuru sürecini ve geç başvuru gününü kaçırırsanız 2. dönemi beklemek zorundasınız.