TUS Başvuruları başladı! Tıpta Uzmanlık Sınavı ne zaman?

TUS Başvuruları başladı! Tıpta Uzmanlık Sınavı ne zaman?
Yayınlanma:
TUS heyecanı başladı. Hekimlerin uzmanlık eğitimine bir adım daha yaklaşacağı 2026-TUS 1. Dönem başvuruları bugün itibarıyla açılırken, sınav takvimi de netleşti. Adaylar, puanlarına göre uzmanlık kadrolarına yerleşebilmek için hem başvuru tarihlerini kaçırmamaya hem de yoğun hazırlık sürecini planlamaya odaklandı.

ÖSYM’den TUS Açıklaması

DUYURU
(28 Ocak 2026)

2026-TUS 1. Dönem ile 2026-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem: Başvuruların Alınması

2026 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2026-TUS 1. Dönem) ile 2026 Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2026-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem), 15 Mart 2026 tarihinde uygulanacaktır.

Sınavlara başvurular, 28 Ocak-5 Şubat 2026 tarihleri arasında yapılacaktır.

Adaylar, başvurularını 28 Ocak 2026 tarihinde saat 10.45'ten itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecektir.

Sınavlara ilişkin ayrıntılı bilgi 2026-TUS 1. Dönem Kılavuzu ile 2026-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem Kılavuzu’nda yer almaktadır. Adaylar Kılavuzlara aşağıdaki bağlantılardan erişebilecektir. Sınavlara başvuracak adayların ilgili Kılavuz’u dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

TUS ne zaman?

1. dönem TUS (Tıpta Uzmanlık Sınavı) 15 Mart 2026 saat 10:15'te yapılacak.

2. dönem TUS sınavı ise 23 Ağustos'ta yapılacak.

TUS başvuruları başladı mı?

28 Ocak 2026 saat 10:45 itibarıyla TUS 1. dönem başvuruları başladı.

Başvurular 5 Şubat 2026 saat 23:59'a kadar devam edecek.

TUS geç başvuru tarihi ne zaman?

TUS 1. dönem geç başvuru günü 12 Şubat 2026 olarak belirlendi. Başvurularını yetiştiremeyen adaylar 12 Şubat günü saat 23:59'a kadar başvurularını tamamlayabilir.

TUS sonuçları ne zaman açıklanacak?

TUS 1. dönem sonuçları 15 Nisan 2026'da açıklanacak.

TUS 1. dönem önemli tarihler

İşlemTarihSaat
Başvuru başlangıcı28.01.202610:45
Başvuru bitişi05.02.202623:59
Geç başvuru günü12.02.2026
Geç başvuru bitişi (son saat)12.02.202623:59
Sınav tarihi15.03.202610:15
Sonuç tarihi15.04.2026

TUS 2. dönem önemli tarihler

İşlemTarihSaat
Başvuru başlangıcı08.07.2026
Başvuru bitişi16.07.2026
Geç başvuru günü24.07.2026
Geç başvuru bitişi (son saat)24.07.202623:59
Sınav tarihi23.08.2026
Sonuç tarihi17.09.2026

TUS nedir?

TUS, açılımı Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı olan ve tıp fakültesi mezunlarının (hekimlerin) uzmanlık eğitimine yerleşebilmesi için girdiği merkezi sınavdır.

TUS’un amacı nedir?

TUS’un temel amacı, hekimlerin tıpta uzmanlık eğitimi kadrolarına puan üstünlüğüne göre yerleşmesini sağlamaktır.

2026 TUS yılda kaç kez yapılıyor?

2026’da TUS, takvimde 1. dönem ve 2. dönem olmak üzere yılda 2 kere yapılıyor.

Geç başvuru nedir?

Normal başvuru süresini kaçıran adaylar için tanımlanan ek başvuru günüdür.

1. dönem TUS başvuru tarihini kaçırırsam 2. dönemi beklemek zorunda mıyım?

Evet 1. dönem başvuru sürecini ve geç başvuru gününü kaçırırsanız 2. dönemi beklemek zorundasınız.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Yasa değişiyor! MASAK saniyeler içinde banka hesaplarını dondurabilecek
Ünlü ekonomist uyardı:
Yeni düzenlemeyle bankadaki paranız tehlikede
Filenin Sultanları'na müjdeyi federasyon verdi
Filenin Sultanları'na müjdeyi federasyon verdi
Ufuktaki lapa lapa kar adım adım yaklaştı! Meteoroloji 12 ili kar, fırtına ve yağmura karşı uyardı
Lojistik devi 30 bin çalışanla yollarını ayıracak
Google’ın 'Mikrodalga' mülakat sorusu sosyal medyada gündemde
Google’ın 'Mikrodalga' mülakat sorusu sosyal medyada gündemde
En düşük maaş 57 bin lira oldu: Üstüne bayram ikramiyesi de eklendi
En düşük maaş 57 bin lira oldu: Üstüne bayram ikramiyesi de eklendi
8 bin liradan 3 bin 500 liraya düştü: Kasa kasa aldılar
8 bin liradan 3 bin 500 liraya düştü: Kasa kasa aldılar
İki banka anlaşmıştı bir banka daha katıldı: Komisyonu kaldırdılar
İki banka anlaşmıştı bir banka daha katıldı: Komisyonu kaldırdılar
Stilin sessiz dili: Gardırobunuz karakterinizi nasıl ele verir?
MTV ödemesi için son gün yaklaştı: Hangi araç için ne kadar MTV ödenecek?
MTV ödemesi için son gün yaklaştı: Hangi araç için ne kadar MTV ödenecek?
Eğitim
İngilizceyi bir 'ders' olmaktan çıkarıp bir 'beceri' haline getirecek zihniyet devrimini nasıl başlatacağız?
İngilizceyi bir 'ders' olmaktan çıkarıp bir 'beceri' haline getirecek zihniyet devrimini nasıl başlatacağız?
Milli Eğitim Sistemimizde Öğretmenlerin Lider Olma Şansı Var mıdır?
Milli Eğitim Sistemimizde Öğretmenlerin Lider Olma Şansı Var mıdır?
"Bu sayılar çocukların değil, bizim sınavımızdır"
"Bu sayılar çocukların değil, bizim sınavımızdır"