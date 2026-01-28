ÖSYM’nin MSÜ Açıklaması

ÖSYM, 5 Ocak 2026 tarihli duyurusunda 2026 Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı’nın (2026-MSÜ) 1 Mart 2026 tarihinde yapılacağını bildirdi. Duyuruda, başvuruların 5–29 Ocak 2026 tarihleri arasında alınacağı; adayların başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri üzerinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) / mobil uygulama aracılığıyla yapabileceği belirtildi.

MSÜ sınav başvuruları ne zaman bitiyor?

Normal başvurular 29 Ocak 2026 Perşembe günü saat 23.59’da sona erecek. Başvurusunu son güne bırakan adayların, ödeme/başvuru adımlarında yaşanabilecek yoğunluğu hesaba katarak işlemlerini erken saatlerde tamamlaması öneriliyor.

MSÜ sınava geç başvuru ne zaman?

Geç başvuru günü 3 Şubat 2026 ve son saat 23.59.

Geç başvuru günü, normal başvuru tarihini kaçıran adaylar için kısa bir “telafi penceresi” oluşturuyor: Sistem yoğunluğu, ödeme adımı, evrak/merkez işlemleri veya kişisel sebeplerle başvurusunu yetiştiremeyen adaylara tek günlük ek fırsat tanınıyor.

MSÜ sınavı ne zaman?

2026-MSÜ sınavı 1 Mart 2026 Pazar günü saat 10.15’te uygulanacak. Adayların sınav giriş belgeleri ve sınav günü kuralları için ÖSYM ekranlarını düzenli takip etmesi gerekiyor.

MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

2026-MSÜ sonuçlarının 26 Mart 2026 tarihinde açıklanması planlanıyor.

2026 MSÜ önemli tarihler

İşlem Tarih Saat Başvuru başlangıcı 05.01.2026 10:30 Başvuru bitişi (son gün) 29.01.2026 23:59 Geç başvuru günü 03.02.2026 — Geç başvuru bitişi (son saat) 03.02.2026 23:59 Sınav tarihi 01.03.2026 10:15 Sonuç tarihi 26.03.2026 —

MSÜ nedir?

MSÜ, açılımıyla Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı, adayların askerî öğrenci adaylık sürecinde değerlendirilmesi için uygulanan bir sınavdır.

MSÜ’ye başvuran adayların, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları 2’nci seçim aşamalarına katılabilmeleri için ayrıca 2026-YKS’ye de başvuru yapmaları gerekiyor.

Harp Okulları için: TYT + AYT oturumlarına girilmesi gerekiyor.

Astsubay Meslek Yüksekokulları için: TYT oturumuna girilmesi gerekiyor.

Özellikle YKS takvimi yaklaşırken pek çok aday, MSÜ’yü YKS öncesi bir “deneme sınavı" olarak değerlendirip mutlaka sınava giriyor.

MSÜ sınav ücreti ne kadar?

2026-MSÜ sınav ücreti 700,00 TL.

MSÜ ücretini en geç ne zaman yatırılabilir?

Başvuruyu tamamlamak için sınav ücretinin son ödeme tarihi 30 Ocak 2026. Ödemeyi banka şubesi/ATM/online bankacılık yoluyla yapabilirisniz. Ödemenizi ÖSYM “ÖDEMELER” alanından kartla yapacaksanız, sistemin kapanış saatlerini kaçırmamanız gerekiyor.

MSÜ geç başvuruda ücret nasıl ödeniyor?

Geç başvuru gününde (3 Şubat 2026) ücret %50 artırımlı ve yalnızca ÖSYM “ÖDEMELER” alanından kartla aynı gün ödenebiliyor. Sistemsel problemleri önlemek için geç başvuru günlerinde bankadan ödeme kabul edilmiyor.

MSÜ’ye nasıl başvuru yapılır?

Fotoğraflı T.C. Kimlik Kartı olan adaylar, e-Devlet ile ÖSYM sistemine kayıt olup başvuruyu AİS (ais.osym.gov.tr) veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil üzerinden bireysel yapabiliyor; isteyen adaylar ÖSYM Başvuru Merkezleri üzerinden de başvurabiliyor.

MSÜ sınav günü kaçta binada olmalısınız, geç kalırsanız ne olur?

Giriş kontrolleri ve salon işlemleri için sınav saatinden en az 1 saat önce binada olmak gerekiyor. Resmi ÖSYM MSÜ sınav kılavuzuna göre 10.00’dan sonra sınav binalarına, cevaplama başladıktan sonra da salonlara aday alınmıyor.

MSÜ sınavı kaç dakika sürüyor?

Sınav 10.15’te başlar, 165 dakika (2 saat 45 dakika) sürer (bitiş: 13:00) .

Sınava girerken hangi kimlik belgeleri geçerli?

Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı ya da süresi geçmemiş fotoğraflı pasaportun aslı geçerli sayılır. Yeni kimlik kartı teslim sürecinde verilen fotoğraflı Geçici Kimlik Belgesi de kabul ediliyor.

Ehliyet/öğrenci kartı gibi belgeler kabul edilmiyor.

MSÜ’ye girdim; Harp Okulu / Astsubay MYO seçim aşamalarına katılmak için YKS şart mı?

Evet, 2’nci seçim aşamalarına katılım için ayrıca 2026-YKS’ye başvuru ve ilgili oturumlara giriş şartı bulunmakta: Harp Okulları için TYT + AYT, ve Astsubay MYO için TYT gerekiyor.

Boy şartı var mı? (Harp Okulu/Astsubay MYO için)

Askerî öğrenci adayları için asgari boy sınırı erkeklerde 165 cm, kadınlarda 160 cm.