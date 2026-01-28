MSÜ Sınav başvuruları için yarın son gün!

MSÜ Sınav başvuruları için yarın son gün!
Yayınlanma:
Milli Savunma Üniversitesi Sınavı başvurularında yarın 29 Ocak son gün! Askerî öğrenci adayı olmak ya da YKS öncesi sınava hazırlık yapmak isteyen adaylar, başvuru işlemlerini 29 Ocak 2026 Perşembe günü 23.59’a kadar tamamlayabilecek. Sınav ise 1 Mart 2026 Pazar günü saat 10.15’te uygulanacak.

ÖSYM’nin MSÜ Açıklaması

ÖSYM, 5 Ocak 2026 tarihli duyurusunda 2026 Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı’nın (2026-MSÜ) 1 Mart 2026 tarihinde yapılacağını bildirdi. Duyuruda, başvuruların 5–29 Ocak 2026 tarihleri arasında alınacağı; adayların başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri üzerinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) / mobil uygulama aracılığıyla yapabileceği belirtildi.

MSÜ sınav başvuruları ne zaman bitiyor?

Normal başvurular 29 Ocak 2026 Perşembe günü saat 23.59’da sona erecek. Başvurusunu son güne bırakan adayların, ödeme/başvuru adımlarında yaşanabilecek yoğunluğu hesaba katarak işlemlerini erken saatlerde tamamlaması öneriliyor.

MSÜ sınava geç başvuru ne zaman?

Geç başvuru günü 3 Şubat 2026 ve son saat 23.59.

Geç başvuru günü, normal başvuru tarihini kaçıran adaylar için kısa bir “telafi penceresi” oluşturuyor: Sistem yoğunluğu, ödeme adımı, evrak/merkez işlemleri veya kişisel sebeplerle başvurusunu yetiştiremeyen adaylara tek günlük ek fırsat tanınıyor.

MSÜ sınavı ne zaman?

2026-MSÜ sınavı 1 Mart 2026 Pazar günü saat 10.15’te uygulanacak. Adayların sınav giriş belgeleri ve sınav günü kuralları için ÖSYM ekranlarını düzenli takip etmesi gerekiyor.

MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

2026-MSÜ sonuçlarının 26 Mart 2026 tarihinde açıklanması planlanıyor.

2026 MSÜ önemli tarihler

İşlemTarihSaat
Başvuru başlangıcı05.01.202610:30
Başvuru bitişi (son gün)29.01.202623:59
Geç başvuru günü03.02.2026
Geç başvuru bitişi (son saat)03.02.202623:59
Sınav tarihi01.03.202610:15
Sonuç tarihi26.03.2026

MSÜ nedir?

MSÜ, açılımıyla Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı, adayların askerî öğrenci adaylık sürecinde değerlendirilmesi için uygulanan bir sınavdır.

MSÜ’ye başvuran adayların, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları 2’nci seçim aşamalarına katılabilmeleri için ayrıca 2026-YKS’ye de başvuru yapmaları gerekiyor.

  • Harp Okulları için: TYT + AYT oturumlarına girilmesi gerekiyor.

  • Astsubay Meslek Yüksekokulları için: TYT oturumuna girilmesi gerekiyor.

Özellikle YKS takvimi yaklaşırken pek çok aday, MSÜ’yü YKS öncesi bir “deneme sınavı" olarak değerlendirip mutlaka sınava giriyor.

MSÜ sınav ücreti ne kadar?

2026-MSÜ sınav ücreti 700,00 TL.

MSÜ ücretini en geç ne zaman yatırılabilir?

Başvuruyu tamamlamak için sınav ücretinin son ödeme tarihi 30 Ocak 2026. Ödemeyi banka şubesi/ATM/online bankacılık yoluyla yapabilirisniz. Ödemenizi ÖSYM “ÖDEMELER” alanından kartla yapacaksanız, sistemin kapanış saatlerini kaçırmamanız gerekiyor.

MSÜ geç başvuruda ücret nasıl ödeniyor?

Geç başvuru gününde (3 Şubat 2026) ücret %50 artırımlı ve yalnızca ÖSYM “ÖDEMELER” alanından kartla aynı gün ödenebiliyor. Sistemsel problemleri önlemek için geç başvuru günlerinde bankadan ödeme kabul edilmiyor.

MSÜ’ye nasıl başvuru yapılır?

Fotoğraflı T.C. Kimlik Kartı olan adaylar, e-Devlet ile ÖSYM sistemine kayıt olup başvuruyu AİS (ais.osym.gov.tr) veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil üzerinden bireysel yapabiliyor; isteyen adaylar ÖSYM Başvuru Merkezleri üzerinden de başvurabiliyor.

MSÜ sınav günü kaçta binada olmalısınız, geç kalırsanız ne olur?

Giriş kontrolleri ve salon işlemleri için sınav saatinden en az 1 saat önce binada olmak gerekiyor. Resmi ÖSYM MSÜ sınav kılavuzuna göre 10.00’dan sonra sınav binalarına, cevaplama başladıktan sonra da salonlara aday alınmıyor.

MSÜ sınavı kaç dakika sürüyor?

Sınav 10.15’te başlar, 165 dakika (2 saat 45 dakika) sürer (bitiş: 13:00) .

Sınava girerken hangi kimlik belgeleri geçerli?

Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı ya da süresi geçmemiş fotoğraflı pasaportun aslı geçerli sayılır. Yeni kimlik kartı teslim sürecinde verilen fotoğraflı Geçici Kimlik Belgesi de kabul ediliyor.

Ehliyet/öğrenci kartı gibi belgeler kabul edilmiyor.

MSÜ’ye girdim; Harp Okulu / Astsubay MYO seçim aşamalarına katılmak için YKS şart mı?

Evet, 2’nci seçim aşamalarına katılım için ayrıca 2026-YKS’ye başvuru ve ilgili oturumlara giriş şartı bulunmakta: Harp Okulları için TYT + AYT, ve Astsubay MYO için TYT gerekiyor.

Boy şartı var mı? (Harp Okulu/Astsubay MYO için)

Askerî öğrenci adayları için asgari boy sınırı erkeklerde 165 cm, kadınlarda 160 cm.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Yasa değişiyor! MASAK saniyeler içinde banka hesaplarını dondurabilecek
Ünlü ekonomist uyardı:
Yeni düzenlemeyle bankadaki paranız tehlikede
Filenin Sultanları'na müjdeyi federasyon verdi
Filenin Sultanları'na müjdeyi federasyon verdi
Ufuktaki lapa lapa kar adım adım yaklaştı! Meteoroloji 12 ili kar, fırtına ve yağmura karşı uyardı
Lojistik devi 30 bin çalışanla yollarını ayıracak
Google’ın 'Mikrodalga' mülakat sorusu sosyal medyada gündemde
Google’ın 'Mikrodalga' mülakat sorusu sosyal medyada gündemde
En düşük maaş 57 bin lira oldu: Üstüne bayram ikramiyesi de eklendi
En düşük maaş 57 bin lira oldu: Üstüne bayram ikramiyesi de eklendi
8 bin liradan 3 bin 500 liraya düştü: Kasa kasa aldılar
8 bin liradan 3 bin 500 liraya düştü: Kasa kasa aldılar
İki banka anlaşmıştı bir banka daha katıldı: Komisyonu kaldırdılar
İki banka anlaşmıştı bir banka daha katıldı: Komisyonu kaldırdılar
Stilin sessiz dili: Gardırobunuz karakterinizi nasıl ele verir?
MTV ödemesi için son gün yaklaştı: Hangi araç için ne kadar MTV ödenecek?
MTV ödemesi için son gün yaklaştı: Hangi araç için ne kadar MTV ödenecek?
Eğitim
İngilizceyi bir 'ders' olmaktan çıkarıp bir 'beceri' haline getirecek zihniyet devrimini nasıl başlatacağız?
İngilizceyi bir 'ders' olmaktan çıkarıp bir 'beceri' haline getirecek zihniyet devrimini nasıl başlatacağız?
Milli Eğitim Sistemimizde Öğretmenlerin Lider Olma Şansı Var mıdır?
Milli Eğitim Sistemimizde Öğretmenlerin Lider Olma Şansı Var mıdır?
"Bu sayılar çocukların değil, bizim sınavımızdır"
"Bu sayılar çocukların değil, bizim sınavımızdır"