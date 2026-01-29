MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ ASKERİ ÖĞRENCİ ADAY BELİRLEME SINAVI BAŞVURULARI İÇİN SON GÜN

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuruları bugün 29 Ocak saat 23:59 itibari ile sonra erecek. Askeri personel olmak isteyen ya da üniversite sınavı öncesi sınav deneyimi edinmek isteyen adayların başvurularını ve ödemelerini bugün tamamlaması gerekiyor.

MSÜ SINAVI İÇİN GEÇ BAŞVURU MÜMKÜN MÜ?

Evet, MSÜ sınavına başvurularını bu gün tamamlayamayacak olan adaylar için 3 Şubat 2026 geç başvuru tarihi olarak belirlendi. Başvuru sürecini bugün tamamlayamayan adaylar, 3 Şubat günü saat 23:59 a kadar başvurularını tamamlayabilir.

MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ ASKERİ ÖĞRENCİ ADAY BELİRLEME SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı ücreti 700,00 TL.

MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ ASKERİ ÖĞRENCİ ADAY BELİRLEME SINAV ÜCRETİNİ EN GEÇ NE ZAMAN YATIRILABİLİR?

Başvurunun geçerli sayılması için sınav ücretinin en geç 30 Ocak 2026 tarihine kadar yatırılması gerekiyor. Ödemeyi banka şubesi, ATM ya da internet bankacılığı üzerinden yapabilirsiniz. Ücreti ÖSYM’nin “ÖDEMELER” ekranından kartla ödeyecekseniz, sistemin kapanış saatlerini kaçırmamaya dikkat edin.

MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ ASKERİ ÖĞRENCİ ADAY BELİRLEME SINAVI GEÇ BAŞVURUDA ÜCRET NASIL ÖDENİYOR?

Geç başvuru günü olan 3 Şubat 2026’da sınav ücreti %50 zamlı olarak uygulanır ve ödeme yalnızca ÖSYM’nin “ÖDEMELER” ekranı üzerinden kartla, aynı gün içinde yapılabilir. Olası sistem yoğunluğu ve aksaklıkları azaltmak için geç başvuruda bankalardan ödeme alınmaz.

MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ ASKERİ ÖĞRENCİ ADAY BELİRLEME SINAVINA NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Fotoğraflı T.C. Kimlik Kartı bulunan adaylar, e-Devlet ile ÖSYM sistemine kayıt olduktan sonra başvurularını AİS (ais.osym.gov.tr) ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil üzerinden bireysel olarak tamamlayabiliyor. Dileyen adaylar ise işlemlerini ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla da yapabiliyor.

MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ ASKERİ ÖĞRENCİ ADAY BELİRLEME SINAVI SINAVI NE ZAMAN?

MSÜ sınavı, 1 Mart 2026 Pazar günü saat 10.15’te uygulanacak. Sınav 10.15’te başlayacak, 165 dakika (2 saat 45 dakika) sürecek ve 13.00’te sona erecek. Adayların, sınav giriş belgeleri ile sınav günü kurallarına ilişkin güncellemeler için ÖSYM’nin duyuru ve aday işlemleri ekranlarını düzenli olarak takip etmesi gerekiyor.

MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ ASKERİ ÖĞRENCİ ADAY BELİRLEME SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı sonuçları 26 Mart 2026 tarihinde açıklanacak.