Merkez Bankası'ndan kaçak işçi skandalı! Bakanlık soruşturma başlattı

Merkez Bankası'ndan kaçak işçi skandalı! Bakanlık soruşturma başlattı
Yayınlanma:
Merkez Bankası'nda 100 personelin sigortasız çalıştırıldığı ve bakanlığın inceleme başlattığı iddia edildi.

Ekonomi yönetimindeki sarsıntılar ve Hafize Gaye Erkan dönemine ait mobbing iddialarının yankıları sürerken, Merkez Bankası (TCMB) şimdi de bir "kayıt dışı işçi" skandalıyla çalkalanıyor. Devletin en prestijli kurumlarından birinde, yaklaşık 100 personelin günlerce sigortasız ve kaçak olarak çalıştırıldığı iddia edildi.

Kredi faizleri neden düşmüyor? Merkez Bankası Başkanı itiraf etti: Bankalar enflasyona bakıyorKredi faizleri neden düşmüyor? Merkez Bankası Başkanı itiraf etti: Bankalar enflasyona bakıyor

Sözcü gazetesinden Erdoğan Süzer'in haberine göre Merkez Bankası’nda garson, çaycı ve temizlik görevlisi olarak görev yapan yaklaşık 100 "dış kaynak" personeli, yılbaşından bu yana kayıt dışı çalıştırıldı. Skandal, işçilerin ağır çalışma koşullarına itiraz etmek amacıyla Çalışma Bakanlığı’na başvurmasıyla tesadüfen öğrenildi.

SKANDAL TESADÜFEN ORTAYA ÇIKTI

2024/07/03/tcmb3.webp

İddialara göre, taşeron firma Aralık ayında personeli habersizce işten çıkardı ancak işçileri 1 Ocak’tan itibaren çalıştırmaya devam etti. Şirket, Ocak ayının ilk haftasında personelin görev tanımını genişletip iş yükünü iki katına çıkardı.

İtiraz edenlerin işten atılacağı tehdidi üzerine işçiler durumu Merkez Bankası yönetimine iletti ancak sessizlikle karşılaştı.

Şikayetlerini iletmek için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na giden işçiler, müfettişlerden "İş akdiniz kayıtlarda görünmüyor" yanıtını alınca kaçak çalıştırıldıklarını anladılar.

'GİRDİ-ÇIKTI' OYUNU

2025/03/14/tcmb.jpg

Merkez Bankası gibi kritik bir kurumda uygulanan yöntemin, genellikle kayıt dışı atölyelerde görülen "girdi-çıktı" taktiği olması dikkat çekti.

İşçiler, taşeron şirketlerin ihalelerle değişmesine rağmen kendilerinin sabit kaldığını, ancak mevcut şirketin yasalara aykırı olarak bu yöntemi uygulayıp kendilerini mağdur ettiğini belirttiler.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

İstanbul'da fırtına 'kasırga' sınırına dayandı: Ağaçları kökünden sökecek saat belli oldu
Kar bir kez daha İstanbul'a doğru yürüyor! Kritik saatler başladı: Meteorolojik harita İçişlerini de harekete geçirdi
En düşük maaş 39 bin 406 TL oldu: Çalışanlara da teşekkür etti
En düşük maaş 39 bin 406 TL oldu: Çalışanlara da teşekkür etti
Kuzeyden yola çıktı Türkiye'ye geliyor! Asıl kış bu tarihte başlayacak
İstanbulluları 'hazırlıklı olun' diyerek uyardı: Şiddetini artıra artıra vuracak
2026’da piyasaya çıkacak 9 elektrikli otomobil: Tesla ucuzluyor Mercedes yenileniyor Polestar rüya satıyor
2026’da piyasaya çıkacak 9 elektrikli otomobil: Tesla ucuzluyor Mercedes yenileniyor Polestar rüya satıyor
Emekli maaşlarını toparlayacak düzenlemeyi açıkladı: SGK Başuzmanı tek tek anlattı
Burası Ordu: 2025 yılında 14 bin kişi oraya gitti!
Burası Ordu: 2025 yılında 14 bin kişi oraya gitti!
Kuvvetli sağanak geliyor tarih verildi! Meteoroloji uzmanı bölge bölge açıkladı
Erdoğan açıkladı: Projeye katılana günde 1375 TL verilecek
Erdoğan açıkladı:
Projeye katılana günde 1375 TL verilecek
Eğitim
Ortaöğretimde okul terkini maskelemede MESEM ve açık liseler uygulaması
Ortaöğretimde okul terkini maskelemede MESEM ve açık liseler uygulaması
Cumhuriyetin ilk yıllarında okul bina tasarım politikaları nasıldır?
Cumhuriyetin ilk yıllarında okul bina tasarım politikaları nasıldır?