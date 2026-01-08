Merkez Bankası'ndan kaçak işçi skandalı! Bakanlık soruşturma başlattı

Ekonomi yönetimindeki sarsıntılar ve Hafize Gaye Erkan dönemine ait mobbing iddialarının yankıları sürerken, Merkez Bankası (TCMB) şimdi de bir "kayıt dışı işçi" skandalıyla çalkalanıyor. Devletin en prestijli kurumlarından birinde, yaklaşık 100 personelin günlerce sigortasız ve kaçak olarak çalıştırıldığı iddia edildi.

Sözcü gazetesinden Erdoğan Süzer'in haberine göre Merkez Bankası’nda garson, çaycı ve temizlik görevlisi olarak görev yapan yaklaşık 100 "dış kaynak" personeli, yılbaşından bu yana kayıt dışı çalıştırıldı. Skandal, işçilerin ağır çalışma koşullarına itiraz etmek amacıyla Çalışma Bakanlığı’na başvurmasıyla tesadüfen öğrenildi.

SKANDAL TESADÜFEN ORTAYA ÇIKTI

İddialara göre, taşeron firma Aralık ayında personeli habersizce işten çıkardı ancak işçileri 1 Ocak’tan itibaren çalıştırmaya devam etti. Şirket, Ocak ayının ilk haftasında personelin görev tanımını genişletip iş yükünü iki katına çıkardı.

İtiraz edenlerin işten atılacağı tehdidi üzerine işçiler durumu Merkez Bankası yönetimine iletti ancak sessizlikle karşılaştı.

Şikayetlerini iletmek için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na giden işçiler, müfettişlerden "İş akdiniz kayıtlarda görünmüyor" yanıtını alınca kaçak çalıştırıldıklarını anladılar.

'GİRDİ-ÇIKTI' OYUNU

Merkez Bankası gibi kritik bir kurumda uygulanan yöntemin, genellikle kayıt dışı atölyelerde görülen "girdi-çıktı" taktiği olması dikkat çekti.

İşçiler, taşeron şirketlerin ihalelerle değişmesine rağmen kendilerinin sabit kaldığını, ancak mevcut şirketin yasalara aykırı olarak bu yöntemi uygulayıp kendilerini mağdur ettiğini belirttiler.