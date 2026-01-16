MEB'in Atatürksüz karne hamlesine öğretmenlerden cevap: Ata'yı kendileri eklediler

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ilkokul birinci ve ikinci sınıflara dağıtılacak "Beceri Edinim ve Gelişim Raporu" ile "Sosyal Etkinlik Raporu"ndan Atatürk fotoğrafı ve İstiklal Marşı'nı çıkardı. Bu değişiklik, öğretmenlerden büyük tepki gördü.

ÖĞRETMENLER ATATÜRK’Ü KENDİLERİ EKLEDİ

Sözcü’deki habere göre birçok ilde öğretmenler, Atatürk'ün olmadığı raporları protesto etmek için sessiz bir eylem başlattı. Öğretmenler, MEB'in sistemine yüklediği ve “iktidar propagandası” olarak nitelendirdikleri hologramlı raporlar yerine, kendi hazırladıkları Atatürk fotoğraflı kapakları bastı. Rapordaki hologramı değiştirerek Atatürk'ün hayatı ve cumhuriyet kazanımlarını eklediler. Birçok öğretmen, raporlara Atatürk'ün "Öğretmenler! Yeni nesil sizlerin eseri olacaktır" sözünü de ilave etti.

'SORUŞTURMA KORKUTMUYOR, BAŞÖĞRETMENSİZ KARNE OLMAZ'

Öğretmenler, sosyal medya ve basın aracılığıyla tepkilerini dile getirdi. İstanbul'dan bir öğretmen, "Başöğretmen Atatürksüz karne olmaz" derken, Ankara'dan bir başka öğretmen, "Atatürk’ü ekledim. Soruşturma korkutmuyor" ifadelerini kullandı. Eylem, kısa sürede 81 ile yayıldı.

EĞİTİM-İŞ’TEN ‘TARİHİ DURUŞ’ NİTELENDİRMESİ

Eğitim İş Sendikası Genel Başkanı Kadem Özbay, yaptığı açıklamada öğretmenlerin davranışını "tarihsel ve onurlu bir duruş" olarak nitelendirdi. Özbay, "Cumhuriyet kazanımları ve Başöğretmenimiz Atatürk’ü, eğitimden bilinçli bir biçimde dışlama çabalarına rağmen öğretmenlerimiz, mesleğimizin onurunu korudu" dedi. Özbay, MEB'in bu eylemler nedeniyle öğretmenlere soruşturma açmaya cüret edemeyeceğini, aksi takdirde hukuki mücadele başlatacaklarını belirtti.