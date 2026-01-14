MEB'den tarihi karar: 2026'da karneler değişiyor

MEB'den tarihi karar: 2026'da karneler değişiyor
Milli Eğitim Bakanlığı, eğitim sisteminde bir değişikliğe giderek Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında yeni bir dönemi başlatıyor. 2026 yılından itibaren ortaokul ve lise öğrencilerinin karne heyecanına yeni bir belge daha ekleniyor.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), eğitimde devrim niteliğinde bir adım atarak 81 ile resmi yazıyı gönderdi. Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci imzalı karara göre, öğrencilerin yıl sonunda aldığı geleneksel karnelerin yanına artık çok daha kapsamlı bir "Gelişim Raporu" ekleniyor.

Peki, 2026'da karneler değişiyor haberi öğrenci ve veliler için ne anlama geliyor? İşte merak edilen tüm detaylar:

SADECE NOT DEĞİL, "BECERİLER" ÖLÇÜLECEK!

Yeni sistemin kalbinde yer alan Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli, eğitimi sadece sınav odaklı olmaktan çıkarıp "beceri temelli" bir yapıya dönüştürüyor. Artık öğrenciler şu kriterlere göre değerlendirilecek:

Alan Becerileri: Derslerdeki akademik yetkinlik.

Kavramsal Beceriler: Olaylar arası ilişki kurma ve mantık yürütme.

Sosyal-Duygusal Gelişim: İletişim, empati ve karakter gelişimi.

karne-degisiyor.jpg

KİMLER BU YENİ RAPORA TABİİ OLACAK?

Uygulama kademeli olarak hayata geçirilse de bu eğitim-öğretim yılının ikinci yarısından itibaren şu sınıflar gelişim raporu heyecanı yaşayacak:

Ortaokul: 5 ve 6. sınıflar

Lise: Hazırlık, 9 ve 10. sınıflar

İlkokul 1 ve 2. sınıflarda zaten uygulanan bu süreç, artık ortaokul ve lisenin kritik kademelerine de taşınmış oldu.

VELİLER İÇİN YENİ BİR PENCERE AÇILIYOR

Bakanlığın gönderdiği yazıda en dikkat çeken noktalardan biri de okul-veli iş birliği. Gelişim raporları sayesinde veliler; Çocuklarının sadece puanlarını değil, güçlü yönlerini görecek, hangi alanlarda desteğe ihtiyaç duyduklarını somut verilerle anlayacak ve öğrencinin ilerlemesini okul dışındaki hayatta da bütüncül bir şekilde destekleyebilecek.

E-OKUL'DA YENİ DÖNEM HAZIRLIĞI

Öğretmenler, yıl boyunca öğrencilerin ünite ve tema bazlı gelişimlerini sisteme düzenli olarak işleyecek. İkinci dönem sonunda ise her öğrenciye karnesinin yanında, tüm yılın emeğini ve kişisel gelişimini özetleyen o özel rapor teslim edilecek.

2026'da karneler değişiyor ve eğitimde "ne bildiğin değil, ne yapabildiğin" dönemine geçiliyor. Bu yeni sistemin üniversite veya lise giriş sınavlarına (LGS/YKS) etkisinin nasıl olacağını öğrenmek ister misiniz?

Kaynak:AA

