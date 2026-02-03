MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ ASKERİ ÖĞRENCİ ADAY BELİRLEME SINAVI GEÇ BAŞVURU GÜNÜ

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı geç başvuruları bugün 3 Şubat saat 23:59 itibari ile sonra erecek. Askeri personel olmak isteyen ya da üniversite sınavı öncesi sınav deneyimi edinmek isteyen adayların başvurularını ve ödemelerini bugün tamamlaması gerekiyor.

MSÜ GEÇ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Öğrenciler geç başvurularını bugün saat 23:59'a kadar ÖSYM AİS Online Başvuru sistemi üzerinden tamamlayabilir.

MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ ASKERİ ÖĞRENCİ ADAY BELİRLEME SINAVI GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı ücreti geç başvuruları için fiyat 700 TL + %50 zam ile toplam 1050 (bin elli) TL'dir. Geç başvuru günü olan 3 Şubat 2026’da sınav ücreti %50 zamlı olarak uygulanır.

MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ ASKERİ ÖĞRENCİ ADAY BELİRLEME SINAVI GEÇ BAŞVURUDA ÜCRET NASIL ÖDENİYOR?

Geç başvuru döneminde ücret ödemeleri yalnızca ÖSYM’nin “ÖDEMELER” ekranı üzerinden kartla ve aynı gün içinde yapılabiliyor. Sistem yoğunluğu ya da olası aksaklıkların önüne geçmek amacıyla, geç başvurularda bankalar üzerinden ödeme kabul edilmiyor.

MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ ASKERİ ÖĞRENCİ ADAY BELİRLEME SINAVI SINAVI NE ZAMAN?

MSÜ sınavı, 1 Mart 2026 Pazar günü 10.15’te yapılacak. Sınav 10.15’te başlayacak, 165 dakika (2 saat 45 dakika) sürecek ve 13.00’te tamamlanacak.

Adayların, sınav giriş belgeleri ile sınav günü kurallarına dair olası güncellemeler için ÖSYM’nin duyurularını ve Aday İşlemleri Sistemi’ni düzenli olarak kontrol etmesi gerekiyor.

MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ ASKERİ ÖĞRENCİ ADAY BELİRLEME SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı sonuçları 26 Mart 2026 tarihinde açıklanacak.