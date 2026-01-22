Yunanistan ve İsrail arasında işbirliği! Türkiye sınırına silah konuşlandıracaklar

Yunanistan ve İsrail arasında işbirliği! Türkiye sınırına silah konuşlandıracaklar
Yayınlanma:
İsrail Savunma Bakanı Israel Katz’ın Atina ziyaretiyle, Yunanistan’ın Türkiye sınırı ile Ege ve Doğu Akdeniz’i kapsayan “Aşil Kalkanı” savunma projesi kapsamında İsrail’den milyarlarca avroluk füze ve radar sistemleri alımına yönelik görüşmeler hız kazandı.

İsrail, Yunanistan ve Kıbrıs Rum Yönetimi arasında Aralık ayında Kudüs’te gerçekleştirilen üçlü zirvenin ardından savunma alanındaki temaslar hız kazandı.

Binyamun Netanyahu ve Kiriakos Miçotakis ile Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Hristodoulidis’in 22 Aralık’da Küdüs’te yaptıkları üçlü zirveden yaklaşık bir ay sonra İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, Atina’da Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias ile bir araya geldi.

Yunan Savunma Bakanlığı’nda yapılan görüşmede, halihazırda yakın olan askeri işbirliğinin daha da derinleştirilmesi konusunda görüş birliğine varıldı.

İsrail, Yunanistan ve GKRY üçlü zirvede bir araya geldi! 'Tarihsel hakimiyet' mesajı!İsrail, Yunanistan ve GKRY üçlü zirvede bir araya geldi! 'Tarihsel hakimiyet' mesajı!

5 FARKLI TÜRDE SİLAH SİSTEMİ KONUŞLANDIRMASI PLANLANIYOR

Hürriyet'ten Yorgo Kırbaki'nin haberine göre görüşmelerde Yunanistan’ın Türkiye ile kara sınırı Meriç bölgesi ile Ege ve Doğu Akdeniz’i kapsayan, “Aşil Kalkanı” olarak adlandırılan savunma projesi ele alındı. Yaklaşık 3,5 milyar avro bütçeye sahip proje kapsamında beş farklı türde silah sisteminin konuşlandırılması planlanıyor.

Bu çerçevede Yunanistan’ın İsrail’den Barak MX, Davud’un Sapanı ve Spyder hava savunma füze sistemleri ile bunlara entegre radar sistemlerinin tedariki için yürütülen müzakerelerin hızlandırılması konusunda mutabakata varıldığı belirtildi.

Öte yandan Yunanistan’ın, geçtiğimiz yıl İsrail’den mühimmatlarıyla birlikte 36 adet PULS (Hassas Evrensel Fırlatma Sistemi) çok namlulu roket ve füze sistemi alımı için 691 milyon avroluk anlaşma yaptığı hatırlatıldı. Katz’ın Atina ziyareti sırasında Türkiye’yi hedef alan sert ve provokatif açıklamaları ise dikkat çekti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

2025’in en çok satan otomobili: Uygun fiyat kazandı!
2025’in en çok satan otomobili: Uygun fiyat kazandı!
2023 Cumhurbaşkanlığı seçiminin sonucunu bilmişti: Mansur Yavaş Erdoğan'a fark attı! İşte yeni anket sonuçları...
Bir “gluten”dir gidiyor! Yoksa boşuna mı aç kalıyoruz?
Harikasın Zeynep: Tarih yazan Zeynep Sönmez kimdir?
Her gün havuç yersek cildimize ne olur?
Her gün havuç yersek cildimize ne olur?
WhatsApp 2026 yılında artık bu telefonlarda açılmayacak
WhatsApp 2026 yılında artık bu telefonlarda açılmayacak
Çok kuvvetli kar geliyor: Meteoroloji 4 ili uyardı
Çok kuvvetli kar geliyor: Meteoroloji 4 ili uyardı
Bakanlıktan gençlere 250 bin TL nakit desteği! 2 yıl geri ödeme yok
2 yıl geri ödeme yok!
Bakanlıktan 250 bin TL nakit desteği
50 derece sıcaklıkta 2 bin yıldır akıyor: Akın akın gittiler
50 derece sıcaklıkta 2 bin yıldır akıyor: Akın akın gittiler
“Asla bırakamam” diyenler! Sigarayı bırakmak artık parmaklarınızın ucunda
Dünya
Birçok ülke lideri orada! Davos'ta acil tahliye
Birçok ülke lideri orada! Davos'ta acil tahliye
Komşu’da sel felaketi: 2 ölü
Komşu’da sel felaketi: 2 ölü