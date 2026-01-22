Yunanistan ve İsrail arasında işbirliği! Türkiye sınırına silah konuşlandıracaklar

İsrail, Yunanistan ve Kıbrıs Rum Yönetimi arasında Aralık ayında Kudüs’te gerçekleştirilen üçlü zirvenin ardından savunma alanındaki temaslar hız kazandı.

Binyamun Netanyahu ve Kiriakos Miçotakis ile Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Hristodoulidis’in 22 Aralık’da Küdüs’te yaptıkları üçlü zirveden yaklaşık bir ay sonra İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, Atina’da Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias ile bir araya geldi.

Yunan Savunma Bakanlığı’nda yapılan görüşmede, halihazırda yakın olan askeri işbirliğinin daha da derinleştirilmesi konusunda görüş birliğine varıldı.

İsrail, Yunanistan ve GKRY üçlü zirvede bir araya geldi! 'Tarihsel hakimiyet' mesajı!

5 FARKLI TÜRDE SİLAH SİSTEMİ KONUŞLANDIRMASI PLANLANIYOR

Hürriyet'ten Yorgo Kırbaki'nin haberine göre görüşmelerde Yunanistan’ın Türkiye ile kara sınırı Meriç bölgesi ile Ege ve Doğu Akdeniz’i kapsayan, “Aşil Kalkanı” olarak adlandırılan savunma projesi ele alındı. Yaklaşık 3,5 milyar avro bütçeye sahip proje kapsamında beş farklı türde silah sisteminin konuşlandırılması planlanıyor.

Bu çerçevede Yunanistan’ın İsrail’den Barak MX, Davud’un Sapanı ve Spyder hava savunma füze sistemleri ile bunlara entegre radar sistemlerinin tedariki için yürütülen müzakerelerin hızlandırılması konusunda mutabakata varıldığı belirtildi.

Öte yandan Yunanistan’ın, geçtiğimiz yıl İsrail’den mühimmatlarıyla birlikte 36 adet PULS (Hassas Evrensel Fırlatma Sistemi) çok namlulu roket ve füze sistemi alımı için 691 milyon avroluk anlaşma yaptığı hatırlatıldı. Katz’ın Atina ziyareti sırasında Türkiye’yi hedef alan sert ve provokatif açıklamaları ise dikkat çekti.