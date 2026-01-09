Yunanistan Deniz Kuvvetleri envanterinde bulunan Type 209 sınıfı “POSEIDON” denizaltısının, kapsamlı bakım ve onarım çalışmalarının hemen ardından ani bir kararla hizmet dışına çıkarılması, ülkede siyasi ve askeri çevrelerde ciddi tartışmalara yol açtı. Uzun süreli modernizasyon sürecine rağmen alınan bu kararın gerekçesinin kamuoyuyla paylaşılmaması, şeffaflık eleştirilerini beraberinde getirdi.

18 AYLIK BAKIM SONRASI GELEN BEKLENMEDİK KARAR

POSEIDON denizaltısı, Girit Deniz Üssü’nde yaklaşık 18 ay süren kapsamlı bakım, onarım ve yenileme çalışmalarından geçirilmişti. Bu sürecin ardından yeniden aktif görevlere dönmesi beklenen denizaltının emekliye ayrılması, özellikle muhalefet partileri ve askeri uzmanlar tarafından “mantık dışı” olarak değerlendiriliyor.

Yüksek maliyetli bu çalışmaların hemen sonrasında alınan hizmet dışı bırakma kararının, kamu kaynaklarının etkin kullanımı açısından ciddi soru işaretleri yarattığı belirtiliyor.

TEKNİK VE OPERASYONEL ÇELİŞKİLER DİKKAT ÇEKİYOR

Yunan mevzuatına göre savaş gemilerinin ve denizaltıların emekliye ayrılması; Deniz Kuvvetleri Yüksek Konseyi ile Milli Savunma Bakanlığı’nın onayı doğrultusunda gerçekleşiyor. Bu süreç, resmi emirler ve belirli prosedürler çerçevesinde yürütülmek zorunda. Ancak uzmanlar, uzun süre “bakım ve onarımda” bulunan bir platformun hemen ardından emekliye sevk edilmesinin, askeri planlama ve kaynak yönetimi açısından tutarsız olduğunu vurguluyor.

Kararın en dikkat çekici yönlerinden biri ise, denize elverişli olmadığı belirtilen POSEIDON denizaltısının, Girit’ten Salamis Deniz Üssü’ne taşınması oldu. Bu durum, denizaltının gerçekten operasyonel olarak işlevsiz olup olmadığına dair tartışmaları daha da alevlendirdi.

Bazı savunma analistleri, bu sürecin olası bir üçüncü ülkeye satış, devretme ya da yedek parça kaynağına dönüştürme planlarının parçası olabileceğini öne sürse de bu iddialara ilişkin resmi bir açıklama yapılmış değil.

KARAR PARLAMENTO GÜNDEMİNDE

Gelişme Yunan Parlamentosu’na da taşındı. PASOK-KİNAL milletvekili Mihalis Katrinis, hükümete yönelttiği soru önergesinde şu başlıkları gündeme getirdi: POSEIDON denizaltısının onarımına rağmen neden hizmet dışına çıkarıldığı Bakım ve modernizasyon sürecinde yapılan toplam harcama miktarı Kararın hukuki ve idari dayanakları Benzer durumda bulunan diğer Type 209 sınıfı denizaltıların geleceği Katrinis ayrıca, bu kararın Yunanistan’ın uzun vadeli savunma stratejileri ile yeni denizaltı tedarik projelerine nasıl etki edeceğinin de açıklanmasını talep etti.

TÜRKİYE’NİN DE ENVANTERİNDE AYNI SINIFTAN DENİZALTI BULUNUYOR

Türkiye ile Yunanistan arasında Ege kıyılarına yönelik gerilim sürerken Yunanistan'ın böyle bir karara imza atması dikkat çekti. Öte yandan Türkiye'nin envanterinde de aynı sınıftan denizaltılar da bulunuyor. Preveze sınıfı denizaltılar, Federal Almanya merkezli Howaldtswerke Deutsche Werft AG (HDW) tarafından geliştirilen Type 209 T1.1400 tasarımı esas alınarak üretildiği biliniyor. Türk Deniz Kuvvetleri envanterine bu sınıfın ilk denizaltısı 1994 yılında girmiştir. Preveze sınıfı, Türkiye açısından yalnızca bir platform kazanımı değil; aynı zamanda Sub Harpoon UGM-84 gemisavar füzelerinin denizaltıdan kullanımını mümkün kılarak Türk Deniz Kuvvetleri’nin sualtı harp kabiliyetinde önemli bir dönüm noktası olmuştur.