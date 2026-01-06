Fırtına nedeniyle karaya oturmuştu: Yük gemisi günler süren çalışmayla kurtarıldı

Yayınlanma:
Tekirdağ'da cumartesi günü fırtına nedeniyle karaya oturan yük gemisi, günler süren çalışma sonucu kurtarıldı.

Tekirdağ'ın Marmaraereğli ilçesinde hafta sonu etkili olan fırtına nedeniyle karaya oturan kuru yük gemisi, ekiplerin günler süren çalışması sonucu kurtarıldı.

Açığa çekilen gemide dalgıçlar tarafından dalış yapılarak hasar tespit incelemesi yapılacağı belirtildi.

FIRTINA NEDENİYLE KARAYA OTURDU

Hafta sonu Marmara Denizi'ni etkisi altına alan kuvvetli fırtına sebebiyle 3 Ocak Cumartesi günü Palau bayraklı 'White Line' isimli kuru yük gemisi, saat 14.30 sıralarında fırtınanın şiddetine dayanamayarak sürüklendi.

Yük almak üzere Martaş Limanı'na yanaşmaya çalışan gemi, kontrolü kaybederek Santos Plajı açıklarında karaya oturdu.

karaya-oturan-kuru-yuk-gemisi-kurtarildi-1100963-326849.jpg

Urla'nın en güzel plajında gemiyi söktüler: 112 Acil'e yağan ihbar harekete geçirdiUrla'nın en güzel plajında gemiyi söktüler: 112 Acil'e yağan ihbar harekete geçirdi

GÜNLER SÜREN ÇALIŞMA SONUÇLANDI

İçerisinde 9 mürettebatın bulunduğu yük gemisini kurtarmak için ekipler seferber oldu. Fırtınanın etkisini arttırmasıyla ara verilen çalışmlar bugün sonuçlandı.

Günler süren çalışmalar sonucunda Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 2 römorkörle saat 16.30 sıralarında kurtarıldı.

karaya-oturan-kuru-yuk-gemisi-kurtarildi-1100964-326849.jpg

Açığa çekilen gemide dalgıçlar tarafından dalış yapılarak hasar tespit incelemesi yapılacağı belirtildi.

Kaynak:DHA

