Yunan bakan itiraf etti: Atina’nın asıl hedefi ortaya çıktı

Ege’nin karşı kıyısından Ankara’ya doğrudan mesaj niteliği taşıyan ve diplomatik nezaket sınırlarını zorlayan bir açıklama geldi. Yunanistan Sağlık Bakanı Adonis Georgiadis, Atina yönetiminin son yıllarda hız verdiği devasa silahlanma harcamalarının ardındaki asıl motivasyonu saklamadan, bu adımların en büyük gerekçesinin Türkiye olduğunu açıkça dile getirdi.

GEORGIADIS’TEN TÜRKİYE VURGUSU

Bakan Adonis Georgiadis, Atina yönetiminin savunma stratejisini Türkiye ile kıyaslanamayacak düzeyde bir askeri güce ulaşma hedefi üzerine kurduğunu belirterek, bölgede tansiyonu yükselten açıklamalarda bulundu.

İsrail, Yunanistan ve GKRY üçlü zirvede bir araya geldi! 'Tarihsel hakimiyet' mesajı!

Yunanistan’dan Türkiye’yi hedef alan dikkat çekici bir açıklama geldi. Savunma Bakanı Georgiadis, ülkesinin savunma kapasitesini artırmaya yönelik adımlarının tek bir gerekçeye dayandığını belirterek, Türkiye’den gelebilecek olası bir tehdide karşı koyabilmek amacıyla silahlandıklarını ve asıl hedeflerinin Ankara’nın askeri gücünün üzerine çıkmak olduğunu söyledi.

“SESSİZ AMA GÜÇLÜ BİR İLERLEYİŞ”

Yunanistan’ın savunma sanayisinde attığı bu agresif adımları “sessiz ama güçlü bir ilerleyiş” olarak nitelendiren Georgiadis, söz konusu hamlelerin geçici bir strateji olmadığını vurguladı. Bu politikanın sadece bugünü değil, geleceği de kapsayan uzun vadeli bir devlet stratejisinin parçası olduğunu belirten Yunan Bakan, ulusal çıkarları korumak ve Doğu Akdeniz’deki konumlarını pekiştirmek için Türkiye ile olan askeri dengeyi kendi lehlerine bozmakta kararlı olduklarını ifade etti.

Atina yönetimi, Türkiye'nin savunma sanayisindeki yerli ve milli atılımlarına cevap verebilmek için Batılı müttefiklerinden milyarlarca dolarlık silah tedarikine devam ediyor.

Bu kapsamda Amerika Birleşik Devletleri’nden F-35 savaş uçakları için onay alan Yunanistan, Fransa ile imzaladığı anlaşmalar doğrultusunda Rafale savaş jetlerini ve modern fırkateynleri envanterine katmaya başladı. Öte yandan İsrail ile de insansız hava araçları, gelişmiş füzeler ve hava savunma sistemleri konusunda geniş kapsamlı anlaşmalar imzalayarak bölgedeki askeri yığınağını artırmayı sürdürüyor.