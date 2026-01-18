Yunan bakan itiraf etti: Atina’nın asıl hedefi ortaya çıktı

Yunan bakan itiraf etti: Atina’nın asıl hedefi ortaya çıktı
Yayınlanma:
Ege’de tansiyonun giderek yükseldiği bir dönemde, komşu ülkeden Ankara’yı doğrudan hedef alan bir açıklama yapıldı. Yunanistan Savunma Bakanı Georgiadis, ülkesinin sessiz ancak kararlı bir silahlanma stratejisi izlediğini belirterek, savunma sanayisindeki tüm adımların Türkiye’yi yakalamak ve aşmak hedefiyle planlandığını açıkça dile getirdi.

Ege’nin karşı kıyısından Ankara’ya doğrudan mesaj niteliği taşıyan ve diplomatik nezaket sınırlarını zorlayan bir açıklama geldi. Yunanistan Sağlık Bakanı Adonis Georgiadis, Atina yönetiminin son yıllarda hız verdiği devasa silahlanma harcamalarının ardındaki asıl motivasyonu saklamadan, bu adımların en büyük gerekçesinin Türkiye olduğunu açıkça dile getirdi.

GEORGIADIS’TEN TÜRKİYE VURGUSU

Bakan Adonis Georgiadis, Atina yönetiminin savunma stratejisini Türkiye ile kıyaslanamayacak düzeyde bir askeri güce ulaşma hedefi üzerine kurduğunu belirterek, bölgede tansiyonu yükselten açıklamalarda bulundu.

İsrail, Yunanistan ve GKRY üçlü zirvede bir araya geldi! 'Tarihsel hakimiyet' mesajı!İsrail, Yunanistan ve GKRY üçlü zirvede bir araya geldi! 'Tarihsel hakimiyet' mesajı!

Yunanistan’dan Türkiye’yi hedef alan dikkat çekici bir açıklama geldi. Savunma Bakanı Georgiadis, ülkesinin savunma kapasitesini artırmaya yönelik adımlarının tek bir gerekçeye dayandığını belirterek, Türkiye’den gelebilecek olası bir tehdide karşı koyabilmek amacıyla silahlandıklarını ve asıl hedeflerinin Ankara’nın askeri gücünün üzerine çıkmak olduğunu söyledi.

“SESSİZ AMA GÜÇLÜ BİR İLERLEYİŞ”

Yunanistan’ın savunma sanayisinde attığı bu agresif adımları “sessiz ama güçlü bir ilerleyiş” olarak nitelendiren Georgiadis, söz konusu hamlelerin geçici bir strateji olmadığını vurguladı. Bu politikanın sadece bugünü değil, geleceği de kapsayan uzun vadeli bir devlet stratejisinin parçası olduğunu belirten Yunan Bakan, ulusal çıkarları korumak ve Doğu Akdeniz’deki konumlarını pekiştirmek için Türkiye ile olan askeri dengeyi kendi lehlerine bozmakta kararlı olduklarını ifade etti.

Türkiye ile Yunanistan arasındaki istikşafi görüşmelerin 61. turu yarın İstanbul'da başlıyor

Atina yönetimi, Türkiye'nin savunma sanayisindeki yerli ve milli atılımlarına cevap verebilmek için Batılı müttefiklerinden milyarlarca dolarlık silah tedarikine devam ediyor.

Bu kapsamda Amerika Birleşik Devletleri’nden F-35 savaş uçakları için onay alan Yunanistan, Fransa ile imzaladığı anlaşmalar doğrultusunda Rafale savaş jetlerini ve modern fırkateynleri envanterine katmaya başladı. Öte yandan İsrail ile de insansız hava araçları, gelişmiş füzeler ve hava savunma sistemleri konusunda geniş kapsamlı anlaşmalar imzalayarak bölgedeki askeri yığınağını artırmayı sürdürüyor.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

Meteoroloji İstanbulluları uyardı! Yarın daha zor geçecek
40 yıl kayıptı… Şimdi Facebook’ta satışta!
40 yıl kayıptı… Şimdi Facebook’ta satışta!
Honda sessiz sedasız otomobil logosunu değiştirdi! Yeni logosunun gizli bir anlamı var
Honda sessiz sedasız otomobil logosunu değiştirdi! Yeni logosunun gizli bir anlamı var
Süper Lig ekibi ünlü milyardere satılıyor: Bahis operasyonlarını önceden bilen isim açıkladı
Bağırınca haklı mı oluyorsunuz?
İstanbul'a önce yağmur sonra kar uyarısı: Meteoroloji gün gün açıkladı
Bu şehirde gaza basmak yasak: En fazla 30'la gidebilirsiniz
Bu şehirde gaza basmak yasak: En fazla 30'la gidebilirsiniz
Yastık altı altınında yeni dönem başlıyor! Paranız gidebilir
Paranız gidebilir!
Yastık altı altınında yeni dönem başlıyor
AKOM'dan İstanbul'a kar alarmı: 2 gün yağacak
AKOM'dan İstanbul'a kar alarmı: 2 gün yağacak
AKOM tarih vererek uyardı: İstanbullular dikkat
AKOM tarih vererek uyardı: İstanbullular dikkat
Dünya
Suriye ordusu Deyrizor'da kontrolü sağladı
Suriye ordusu Deyrizor'da kontrolü sağladı
Şara-Barrack görüşmesine Mazlum Abdi de katılacak
Şara-Barrack görüşmesine Mazlum Abdi de katılacak